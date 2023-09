Nursing Up Sindacato Nazionale Infermieri. Aumento posti a medicina, arriva la controreplica del Presidente De Palma ai Deputati di Forza Italia, Barelli e Nevi. «Non è affatto surreale raccontare i fatti alla collettività».

ROMA – «Non è affatto surreale sottolineare che nella sanità italiana la priorità, da tempo, riguarda la drammatica voragine legata alla carenza di infermieri e che, soprattutto, siamo di fronte ad un vero e proprio dramma irrisolto.

Il nostro sindacato, che ogni giorno vive da vicino la realtà dei disagi del personale sanitario, guardando negli occhi infermieri e ostetriche nelle corsie degli ospedali, ha offerto e continua a offrire alla collettività uno sguardo sereno ed equilibrato sui fatti.

In questo caso, in merito alla decisione del Ministro dell’Università Bernini, di aumentare da subito i posti al corso di laurea in medicina e chirurgia (4mila in più da questo settembre), che a quanto ci risulta potrebbero raggiungere quota 30mila in più entro il 2030, abbiamo sentito il dovere di sottolineare il nostro punto di vista, e far capire alla collettività che le priorità da risolvere nella crisi della sanità italiana, per noi, ovviamente, sono ben altre.

In Italia mancano prima di tutto gli infermieri, e non i medici, questo è un dato di fatto e nessuno osi negarlo. I recenti dati dell’Ufficio di Statistica dl Ministero della Salute, aggiornati al 2021, confermano che la sanità italiana è formata per oltre il 50 per cento da infermieri, professionisti che, oggi, continuano a mancare come il pane da Nord a Sud, e che hanno uno stipendio tra i più bassi d’Europa.

Fughe di giovani all’estero, dimissioni volontarie a raffica e pronto soccorsi allo sbando, con una professione a cui ridonare doverosamente appeal: sono contenuti inconfutabili che raccontano di un gap strutturale tra 65 e 80 mila professionisti, che raggiunge il valore di 100mila nel confronto con la media degli altri paesi europei . E’ davvero surreale affermare tutto questo? A noi non pare proprio!

Così Antonio De Palma, replica ai Deputati di Forza Italia, On. Paolo Barelli e On. Raffaele Nevi, che in una nota avevano espresso il loro disappunto sulle riflessioni del Presidente Nazionale del Nursing Up in merito alla decisione del Ministro Bernini.