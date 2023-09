Master Class di danza sul tema della follia con la performer Caterina Genta

Dal 23 al 30 settembre negli spazi del Parco di Monte Claro a Cagliari con esito finale firmato da Impatto Teatro APS

advertisement

Master Class di danza sul tema della follia con la performer Caterina Genta

Dopo la Conferenza Pubblica “Storie di Naturale Follia. Arte, Ambiente e Marginalità” che si è tenuta sabato scorso presso la Biblioteca di Monte Claro a Cagliari, il progetto di Impatto Teatro APS sotto la direzione artistica di Karim Galici, prosegue con altre attività che, in modo multidisciplinare e volte al massimo coinvolgimento della cittadinanza, si svolgeranno nel mese di settembre e ottobre.

Prossimo step la straordinaria ed imperdibile Master Class di danza condotta da Caterina Genta, che dal 23 al 30 settembre negli spazi del Parco di Monte Claro, darà la preziosa opportunità di avvicinare in modo viscerale l’universo delle emozioni intime e collettive, attraverso l’esplorazione delle potenzialità del corpo e della condivisione, in un’atmosfera dove l’ambiente naturale si offre generoso e si fonde con l’attività laboratoriale.

“Anime Fragili”

Un intenso e profondissimo percorso sull’espressione corporea in riferimento alla follia e alla salute mentale, che Impatto Teatro APS propone come potente strumento per entrare sempre più in profondità e in contatto con la percezione autentica di chi ha vissuto l’esperienza del manicomio con i suoi ritmi, le sue ombre, il suo buio e le stereotipie delle relazioni interne.

Prendendo quindi ispirazione da quelle memorie e vissuti, dai movimenti di persone che sono state internate nel manicomio di Villa Clara, dopo una prima parte di pura formazione, i partecipanti alla Master Class, lavoreranno per creare una performance finale, quale esito scenico aperto al pubblico dal titolo “Anime Fragili”. Un allestimento corale che si avvarrà anche del contributo dei ragazzi del liceo artistico Foiso Fois di Cagliari, coinvolti in un laboratorio finalizzato all’elaborazione della scenografia per lo spettacolo conclusivo.

La conduzione della Master Class vanta un nome d’eccezione

Caterina Genta infatti è una tra le più attive e stimate performer e interpreti di progetti multimediali e spettacoli dal vivo a livello internazionale.

Utilizza i linguaggi della danza, canto, teatro, video, fotografia contaminando nella costante ricerca di un’autentica urgenza espressiva, in dialogo con la natura, l’ambiente, il pubblico. Formata in Germania alla Folkwang University of Arts in Teatrodanza e Composizione Coreografica, i suoi maestri sono stati i danzatori storici della compagnia di Pina Bausch.

La danza Butoh le ha dato occasione di approfondire mondi invisibili, spiritualità e carnalità. Predilige una forma teatrale e di movimento che non prescinde dalla tecnica ma si spinge oltre i codici. Dal 2015 è insegnante Feldenkrais. Nel lavoro artistico e nell’insegnamento integra conoscenze di arti marziali, tecniche di meditazione, massaggio tantra, consapevolezza e autoguarigione con un approccio olistico nella ricerca del benessere psicofisico attraverso il piacere, il divertimento, la leggerezza, l’espressione della vitalità e della propria essenza ancestrale e selvaggia.

Impatto Teatro APS

Linguaggi artistici perfettamente allineati con le dinamiche creative di Impatto Teatro APS diretta da Karim Galici, che fin dai primi spettacoli si è sempre distinta nel panorama nazionale con performance in cui venivano annullate le divisioni tra palco e platea, con attori e spettatori che partecipavano a creazioni collettive.

A distanza di oltre vent’anni Impatto Teatro continua perciò la sua ricerca avvalendosi di collaborazioni di valenza internazionale, per approfondire il lavoro con lo spettatore e i partecipanti, attraverso l’esplorazione dei cinque sensi e dei moti più profondi dell’animo umano, mirando ad esiti multiculturali e di attiva inclusione sociale.

Della collaborazione tra Impatto Teatro APS e Caterina Genta racconta Karim Galici

“Conosco Caterina Genta da quasi vent’anni, quando Impatto Teatro aveva sede a Roma e la invitammo ad una prova generale; doveva essere una spettatrice e invece si mise a danzare con noi dimostrando un coinvolgimento perfetto con la poetica immersiva che portiamo avanti.

Un sodalizio artistico che ha già avuto un’importante collaborazione nel progetto “Storie di Manifattura” nel 2020 e ora siamo molto felici di riportare a Cagliari, dopo tre anni, una delle coreografe e performer più interessanti del panorama nazionale.”

Le date della Master Class condotta da Caterina Genta

La Master Class condotta da Caterina Genta si svolgerà presso il Parco di Monte Claro a Cagliari nelle seguenti date:

23 e 24 settembre: dalle 15.00 alle 20.00

26 settembre: dalle 17.30 alle 20.00

29 settembre: dalle 18.00 alle 21.00 (Prova generale)

30 settembre: dalle 18.00 alle 21.00 (Esito scenico finale ore 20.00)

Il Laboratorio è aperto a tutti per un numero massimo di 10 partecipanti e prevede un contributo di 90 euro (compresa la tessera associativa).

Informazioni

Per iscriversi inviare candidatura entro il 22 settembre a: impattoteatro@gmail.com

Per maggiori informazioni: 3473074883 (Alessandra) www.impattoteatro.org

L’evento è organizzato da Impatto Teatro APS, sotto la direzione artistica di Karim Galici, con il sostegno del Comune di Cagliari e della Fondazione di Sardegna e il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari.