22/09 Una Mas, 22/09 N4C (top dj italiano) @ #Costez – Telgate (BG)

Venerdì 22 settembre ’23 al #Costez – Telgate (BG) il fine settimana inizia con ritmi decisamente hot, con party dai ritmi latini. E’ Una Mas è una festa decisamente movimentata, perfetta per ballare scatenati con gli amici fino all’alba.

Si chiama Una Mas ovvero una volta ancora perché è una one night piena di ritmi hot, latini, caldi, perfetta per vivere un caldo tra sorrisi e musica che mette energia, riempie di ritmo ed energia. Ballerine, ballerini e performer dj fanno tutto ciò che serve per trasformare il party in un evento da ricordare.

22/09 Una Mas, 22/09 N4C (top dj italiano) @ #Costez – Telgate (BG)

Sabato 23 settembre altro grande evento musical al #Costez – Telgate (BG). Sul palco c’è N4C. E’ un dj/producer/remixer italiano di musica Electro House con influenze Tech e Techno. All’anagrafe Nicolò Conti, vive a Verona, nato e cresciuto in Italia. Classe ’98, può vantare numerosi live in gran parte dell’Europa come Germania, Spagna, Croazia e ovviamente Italia.

Le sue produzioni hanno il supporto di artisti internazionali quali Martin Garrix, Afrojack, Bingo Players, Timmy Trumpet, Don Diablo, Firebeatz, Tiesto e molti altri. Il progetto “N4C” nasce nel 2015 che dopo aver mosso i primi passi come produttore nel mondo della electro Punk, riceve il supporto dai Cyberpunkers e della loro etichetta Freakz Me Out. Entra così, vincendo il contest, in casa discografica in Germania come artista più giovane ad aver firmato quel contratto.

Da qui nasce la volontà di continuare verso la produzione musicale sperimentando le nuove inflenze Bass House e Tech del momento. Il 2016 ottiene un altro successo: entra in Dim Mak Records con un remix ufficiale a SBCR per il singolo “Spider”. Supportato da Steve Aoki e dai Bloody B. Da quell’anno il progetto prende il volo e le produzioni divennero sempre più importanti. Il 2017 si rivela un punto di svolta per la carriera da DJ, cominciando a suonare per i più importanti club del nord italia.

Gli anni dal 2020 al 2022 segnano grandissime novità, N4C firma ben 2 dischi con Hysteria Records (divisione di Spinnin Records) e un disco nella label di Don Diablo. Ottenne importanti support da artisti internazionali e comincio a girare tra i migliori palchi di club e festival fino alla spiaggia di Pag in locale come Acquarius, Noa e Nomad.

Costez

Costez è un brand simbolo di divertimento, ritmo, party e notti passate a ridere con gli amici. Creato da Paolo e Francesco Battaglia nel 2007, nel tempo è cresciuto facendo scatenare club, discobar, festival in diverse regioni italiane. Oggi prende vita al #Costez di Telgate (BG), ovvero nella grande disco Nikita e all’Hotel Costez di Cazzago (BS), uno scatenato dj bar. Chi balla con Costez lo fa al massimo con ottimi dj, show di qualità, scenografie, servizio sempre curati e soprattutto con uno staff di ragazzi che mentre lavorano si divertono… o viceversa.

#Costez Future Club – Telgate (BG) c/o Nikita

Via dei Morenghi 2 – Telgate (BG) A4: Grumello

Dalle 24 alle 4, ogni venerdì, sabato e prefestivi

info: 3480978529 (Bobe)

Ingresso a pagamento con consumazione

Per altre notizie simili clicca qui: Hotel Costez – Cazzago (BS): Opening Weekend 15/09 e 16/09