Marco Senise e Antonella Salvucci nel cast di Miss Europe Continental che torna a Napoli in grande stile

L’undicesima edizione di Miss Europe Continental è già in preparazione. Il prestigioso concorso ideato da Alberto Cerqua sta per tornare in pista. Per questo motivo sono stati ufficializzati i nomi, appartenenti al mondo dello spettacolo, scelti per condurre l’evento.

Gli inviati speciali tra il pubblico sono, infatti, il conduttore e celebre volto tv Marco Senise, ormai volto storico di Miss Europe Continental, e l’ex Miss Valentina Turatti, che ha rappresentato l’Albania nel corso della decima edizione, conosciuta nella sua nazione sia per l’attività di modella e talentuosa dj, sia per essere una delle protagoniste del popolarissimo format televisivo Love Story in onda su Tv Klan.

Nel backstage del concorso la padrona di casa è, invece, Antonella Salvucci, che riconferma il ruolo avuto lo scorso anno, che ha saputo ricoprire con competenza e professionalità.

Quest’anno, Miss Europe Continental si arricchirà inoltre di un’interessante novità:

un gruppo di cinque Miss candidate delle passate edizioni – definito Comitato Tecnico Speciale – seguirà infatti tutti gli eventi dell’edizione attuale.

Il compito delle cinque ragazze sarà quello di supportare e valutare le candidate attualmente in gara, sul palco durante l’evento ma anche nei momenti di prove e backstage.

Una scelta fatta per un motivo ben preciso: l’Organizzazione ritiene, infatti, che solo delle professioniste che sono state sul palco come candidate siano in grado di supportare e valutare le candidate nel modo appropriatopoiché hanno vissuto, sulla loro pelle, le stesse emozioni.

A formare il Comitato Tecnico Speciale ci sono Valentina Kishkodalla Grecia, Ariane Maciel dal Paraguay, Olesya Leuenbergerdalla Svizzera, Nelly Rai da Cipro e la stessa Valentina Turatti che, soltanto per la finale Europea e non per le altre tappe previste, lascerà sole le altre quattro nella valutazione delle Miss per affiancare Senise tra il pubblico.