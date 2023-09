Il Tar Sardegna respinge un nuovo ricorso dell’associazione “Sardegna Solidale” per la gestione del CSV

Cagliari, 18 settembre 2023 – La prima sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, nella seduta della Camera di consiglio presieduta dal magistrato Marco Buricelli, ha pronunciato una nuova sentenza in merito all’ennesimo ricorso presentato da Sardegna Solidale Odv contro la Fondazione Onc (l’Organismo nazionale di controllo sui Centri di servizio per il volontariato) e il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nei confronti del Centro Servizi Sardegna Odv.

QUI il testo completo della Sentenza Tar Sardegna del 14 settembre 2023

L’organizzazione di volontariato chiedeva in sostanza l’annullamento del provvedimento con cui l’Onc ha accreditato l’associazione Centro Servizi Sardegna Odv per la gestione dell’unico Csv isolano, in virtù del punteggio complessivo di 73,73/100 contro il 63,27/100 riportato da Sardegna Solidale nella graduatoria finale proposta dalla Commissione di valutazione. Il pronunciamento dell’Onc risale al 21 dicembre 2022.

Il Tar ha respinto la richiesta di Sardegna Solidale, in quanto le motivazioni addotte sono state considerate non fondate

