It.A.Cà Migranti E Viaggiatori – Festival Del Turismo Responsabile – Dall’8 Al 17 Settembre In Ogliastra – Domani Lunedi’ 11 Settembre Alla Scoperta Dell’elicriso

Arzana 10 settembre 2023 – La natura, lo specchio migliore della nostra contemporaneità, riflette la nostra vita, il modo in cui percepiamo l’ambiente e lo sappiamo rispettare, non è tanto questione di portare un messaggio, piuttosto, di applicarlo, essere quello che si fa anziché che ciò che si dice.

È stata sempre questa la grande maestria di IT.A.CÀ Migranti e Viaggiatori -Festival del Turismo Responsabile che fin dalla sua prima tappa due anni fa, dagli inizi del suo straordinario percorso come “evento legato al territorio”, ha messo le basi per affrontare un tema che preme sul nostro futuro e che quest’anno è declinato in “Tutta un’altra storia – le comunità raccontano i territori”.

advertisement

It.A.Cà Migranti E Viaggiatori – Festival Del Turismo Responsabile – Dall’8 Al 17 Settembre In Ogliastra

“Ascoltare una storia dalla viva voce di chi l’ha vissuta, fare domande, sentire risposte, guardarsi negli occhi, stringersi le mani: tutto questo ci restituisce il senso della relazione, che abbiamo rischiato di perdere in questi anni di distanze forzate e che tuttora, se non corriamo ai ripari, rischiamo di vedere appiattite alle mere connessioni digitali” – dichiara Pierluigi Musarò, direttore di IT.A.CÀ.

Allo stesso modo nella 4^ giornata della sua edizione 2023, il festival snocciola i suoi appuntamenti nei 3 comuni dell’Ogliastra, Lanusei, Villagrande Strisaili e Arzana che hanno detto sì alla possibilità di guadare l’ambiente e di viverlo in maniera rispettosa.

Lunedì 11 settembre alle h 9.00 avrà inizio l’escursione con alla scoperta dell’elicriso, una passeggiata esperienziale tra i colori e i profumi del Rio Siccaderba, alla ricerca dell’ “oro giallo” ogliastrino, il fiore dell’elicriso. Dopo la raccolta dei fiori nella magnifica baita del cantiere Forestas di “San Cristoforo”, il farmacista Andrea Sumas racconterà i vari usi dell’elicriso e mostrerà come estrarre l’olio dai fiori raccolti.

Alle 11.00 sempre ad Arzana nel Cantiere Forestas di San Cristoforo l’approfondimento sull’Arzanolo e la preparazione dell’olio di Elicriso e le sue proprietà curative sempre a cura di Andrea Sumas.

La tappa Ogliastra è realizzata in collaborazione con Slow Food Nuoro, Asd Antiche Vie, Agugliastra, Alturs, Sardaigne en libertè, Sardinia fair travel, Coop Nuova Luna, Archeonova, Selu B&B, Fulvia Adamo e Ussassai Experience. Con il patrocinio di Forestas, Cai Ogliastra, CGIL Ogliastra Nuoro, Cisl Ogliastra, CCIAA di Nuoro, GAL Ogliastra, AITR, Banca Etica soci sud Sardegna, ISTO. Organizzato da Comune di Lanusei, Comune di Villagrande Strisaili, Comune di Arzana.

Media Partner Nazionali di IT.A.CÀ2023: Rai Pubblica Utilità | TGR, DOVE, Green Me, Italia Che Cambia, Altreconomia, Plein Air e PLEIN AIR CLUB, Tesori d’Italia, EcoBnb, Orticalab, All Podcast

Il festival

Il festival è nato nel 2009 a Bologna, da YODA aps, NEXUS Emilia Romagna e COSPE Onlus. Negli anni ha creato una rete importante che oggi conta oltre 700 realtà̀ locali, nazionali e internazionali, coinvolgendo territori e regioni italiane. È il primo e unico Festival in Italia che si occupa di turismo responsabile e innovazione turistica in un’ottica sostenibile, per vivere i territori nel rispetto delle culture e dell’ambiente.

Nel 2018 ottiene un riconoscimento importante per l’eccellenza e l’innovazione nel turismo da parte dell’UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo delle Nazioni Unite). Ogni anno IT.A.CÀ invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni, per lanciare un’idea di turismo più̀ etico e rispettoso dell’ambiente e delle comunità.

Un cammino unico in tanti territori diversi, per trasformare l’incoming in becoming. Coniugando la sostenibilità̀ del turismo con il benessere dei cittadini.

Il Festival si rivolge a: cittadini, studenti, organizzazioni no profit, aziende, agenzie viaggi, turisti, volontari, istituzioni ed enti locali, comunità̀ di immigrati, artisti e a chi vuole davvero conoscere cosa significa fare “turismo responsabile”.