Il 15 settembre a Berchidda la straordinaria produzione originale “AES”

Il viaggio nella musica Mediterranea e del Mediterraneo lungo lo scorrere del progetto Insulae Lab – Centro di Produzione Musica continua.

Continua lungo i sentieri di questa seconda annata d’arte condivisa e vita intrecciata, vissuta. Continua il viaggio, accompagnato stavolta da un melodico cantare d’uccelli. Cantare che con AES (progetto originale Insulae Lab) si fa straordinario concerto.

QUI le Biografie

Accade questo lungo la rotta tracciata dal direttore artistico Paolo Fresu. Accadrà a Berchidda venerdì 15 settembre 2023 alle ore 21 negli spazi del teatro Santa Croce di piazza del Popolo. Una nuova produzione originale immersa nel granito del Logudoro e nella musica che li pervade e caratterizza, oltre che nel bacino del mare che li circonda. Donne e uomini pronti ad incontrarsi e raccontarsi alla gente di Berchidda, dell’intera Sardegna, delle terre bagnate dal mare Mediterraneo.

Il canto degli uccelli si fa concerto, s’è detto. “Ae” in sardo logudorese significa uccello, ma è parola che richiama all’aquila, il re degli uccelli. “AES” diventa così la denominazione di questo insolito e curioso progetto originale. Un sestetto unico nel suo genere: strumenti in legno, una sonorità densa ricca e profonda che si esprime in una ampia tavolozza di sfumature di colore. Protagonista? Il canto degli uccelli, ricreato da un artista che ne fa colonna sonora d’una storia primordiale.

Protagonisti sul palco Daniele D’Agaro (clarinetti), Enrico Terragnoli (chitarra, banjo & elettronica), Luigi Vitale (vibrafono, marimba, balafon, kalimba e percussioni), Valeria Sturba (voce, violino, theremin e elettronica), Camillo Prosdocimo (chioccolatore: imitatore del canto degli uccelli), e Alan “Gunga” Purves (percussioni e congegni sonori).

Un’idea che si sviluppa nell’arco di 24 ore con l’allodola messaggera del nuovo giorno, il tordo bottaccio virtuoso del canto e imitatore di altri uccelli, il merlo che apre all’imbrunire, l’usignolo cantore dell’amore dei poeti e infine la civetta, associata alla potenza primordiale delle energie sotterranee. Canti imitati alla perfezione dal chioccolatore Camillo Prosdocimo che nel corso dello spettacolo interagisce improvvisando con il gruppo strumentale. Daniele D’Agaro ha trascritto le frasi ritmico-melodiche legate al canto dei vari uccelli, costruito dei modelli ad essi correlati e scritto una serie di composizioni dove i canti imitati di Camillo si fondono con le parti strumentali.

La magia della musica che tutto trasforma, una produzione originale griffata Insulae Lab: ingresso al singolo concerto 10 euro; abbonamenti a 5 concerti 40 euro e a 10 concerti 70 euro. Chiunque già in possesso di un abbonamento può utilizzarlo per lo spettacolo AES. È possibile acquistare i ticket in prevendita sul circuito Ticketmaster. Informazioni e prenotazioni al 3426476726, anche WhatsApp.

