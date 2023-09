Icaplants, con la formazione continua produzione più efficiente

Ricerca e innovazione continue sono fondamentali per competere sul mercato, soprattutto in un settore in continua evoluzione come quello industriale. Ne è consapevole Icaplants, azienda italiana che propone sistemi di automazione robotizzata per i processi produttivi, in particolare per l’automotive, che con il sostegno di Fondimpresa ha migliorato la formazione dei collaboratori sulla pianificazione del lavoro e sul problem solving. Per migliorare la produzione, Icaplants ha fatto ricorso anche al sistema CAD/CAM, che prevede per l’impiego congiunto e integrato di diversi sistemi software.

sat/mrv