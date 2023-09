Vincitori Weekly Competition Tempio Pausania 2023

Alla presenza dei filmmakers italiani e stranieri si è consumata, domenica 3 settembre 2023 , Piazza S.Pietro davanti alla Cattedrale di San Pietro Apostolo, la dodicesima serata di attività della Carovana del Campus Itinerante che ha scelto la cittadina sarda per questa terza settimana di riprese in Sardegna durante questa 21esima edizione.

Vince il corto “The dying pigeon” della regista Alessia Masson, Francia, la dodicesima Weekly Competition, avvenuta a Tempio Pausania, di Cinemadamare, il più lungo Campus internazionale del cinema, arrivato alle sue battute finali per questa edizione e che concluderà settimana prossima, per la prima volta in assoluto, il suo Tour di 13 settimane a Sète, in Francia. I filmmakers italiani e stranieri, che hanno scelto il miglior film tra quelli girati da domenica 27 agosto fino a domenica 3 settembre, hanno realizzato 14 cortometraggi, con cui hanno interpretato tanti angoli e bellezze nascoste della città sicula che solitamente sfuggono all’attenzione anche dei residenti.

I premi assegnati dallo staff ai giovani filmmakers sono invece quelli tecnici e artistici: la miglior fotografia va al cortometraggio “Usaf Limbara:Lost Within” del regista francese Edouard Lemiale, per gli sforzi di Joe Pierce, USA. Va all’italiano Lorenzo Sammicheli il premio per la miglior produzione per il cortometraggio “Matrioska 2” dei registi Stefano Cacciavillani, Argentina, e Brando Di Placido, Italia. Si aggiudicano il premio per la miglior colonna sonora originale gli italiani Leonardo Artibani e Tommaso Zingaretti per il corto “ Tekno-Pietas” dello stesso Tommaso Zingaretti. Seconda vittoria di fila, per il medesimo “ Tekno-Pietas”, come miglior attrice per Chiara Bartolucci, Italia. Infine l’editor Media Haqshenas, Iran, si aggiudica il premio per il miglior montaggio per il lavoro svolto per il corto “Together. Forever.”; lo stesso corto si porta a casa anche il premio per la miglior sceneggiatura, scritta dal suo stesso regista Dibo Dibo, Egitto – Regno Unito.

Questa dodicesima settimana di Campus è stata particolarmente interessante. Per il pubblico è stato semplice notare come questa straordinaria Weekly Competition sia stata frutto di un periodo di produzione particolarmente intenso con un risultato finale del tutto eccezionale. Oltre ai cortometraggi dei partecipanti, sono state proiettate anche le clip realizzate dallo Staff di Cinemadamare che hanno raccontato ogni dettaglio della cittadina sarda da Piazza Faber, dal Nuraghe Majori fino al Parco delle sorgenti Rinaggiu, senza tralasciare i paesaggi naturali del Monte Limbara.

Il risultato di questa settimana di lavoro è stato in totale armonia con l’importanza dei luoghi offerti ai giovani cineasti.

I filmmakers hanno superato egregiamente la sfida apprendendo e insegnando tutto il possibile per creare i loro cortometraggi, raccontando storie di fantasia, reali, documentaristiche e di tantissimi altri generi. L’aiuto dei tempiesi è stato fondamentale: si sono resi disponibili come attori, ma anche come produttori, aprendo le loro cose ai partecipanti della Carovana e sostenendoli nella realizzazione delle loro ispiratissime idee, creando il mix giusto affinchè tutto fosse pronto per la proiezione finale.

I cineasti italiani e stranieri sono stati enormemente ispirati dalle location a limiti del fantastico presenti nella città, le hanno analizzate e hanno generato da esse film meravigliosi e particolarissimi, che renderanno la competizione incredibilmente straordinaria.

Questi luoghi sono stati usati come location dei film in concorso per la dodicesima settimana Weekly Competition di quest’anno.

Parole di soddisfazione per l’ottimo risultato della settimana di produzione anche da parte del direttore di Cinemadamare Franco Rina che, avendo seguito la manifestazione passo passo dichiara che: ” Questo è il quinto anno che Cinemadamare approda qui a Tempio Pausania. Da questo dato meramente statistico si può evincere quanto questa collaborazione sia stata fruttuosa per entrambe le parti e sono veramente soddisfatto, nello specifico, della settimana appena passata. L’aiuto di istituzioni e cittadini è stato toccante e si è notato fortemente nei lavori dei nostri filmmakers, creando dei lavori di pregevole fattura”.