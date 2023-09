Fontana “Sui migranti prova di egoismo nazionale dalla Francia”

MILANO (ITALPRESS) – “Purtroppo all’interno dell’Europa esiste una sorta di egoismo nazionale che porta a fare scelte non indirizzate nel cercar di creare il bene di tutta la comunità europea”. Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Lombardia ha commentato le dichiarazioni del ministro dell’interno francese Gérald Darmanin sulla contrarierà della Francia ad accogliere i migranti in arrivo a Lampedusa. “Il problema è che Lampedusa non è il confine italiano, ma il confine dell’Unione Europea e di questo bisogna rendersene conto. Poi se i Francesi sono così egoisti prendiamone atto, però poi non ci vengano ad accusare di ogni male come fanno non ogni tanto ma spesso”, ha aggiunto.

