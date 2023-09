Fiamme in un canneto a Palermo, vigili del fuoco in azione

PALERMO (ITALPRESS) – Momenti di paura a Palermo per un rogo divampato in un terreno con sterpaglie e un canneto in via Padre Massimiliano Kolbe, nei pressi di Corso dei Mille. Un 78enne che stava lavorando nei campi, per cause ancora da accertare, è rimasto gravemente ustionato. L’uomo è stato soccorso dalle tre squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto e poi affidato alle cure del personale sanitario del 118.

col3/gsl (fonte video vigili del fuoco Palermo)