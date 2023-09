Domani a Fienile Fluò, nell’ambito del festival Scena Natura 2023, lo spettacolo di danza Co-lab International Dance Project

Domenica 10 settembre, all’interno del festival Scena Natura 2023, in programma a Fienile Fluò di Bologna sarà possibile assistere allo spettacolo di danza Co-lab International Dance Project.

La performance è il risultato del laboratorio Co-Lab a cura della compagnia Mualem/De Filippis Dance Projects. Si esibiranno giovani danzatori guidati dai coreografi di fama internazionale Jeremy Nelson e Luis Lara Malvacías.

Il progetto Co-Lab

Co-Lab, alla sua quarta edizione, è infatti un progetto formativo creato da Michal Mualem e Giannalberto De Filippis. L’idea alla base del laboratorio permanente è di portare un approccio simile in tutto all’esperienza professionale di una compagnia. Importantissima è inoltre l’attenzione didattica con cui i partecipanti sono accompagnati nel trovare, o consolidare, i personali “strumenti” che permetteranno loro di entrare nel mondo professionale con maggiore consapevolezza e sicurezza delle proprie qualità.

Uno spettacolo nei calanchi dei colli bolognesi

A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, Scena Natura 2023 si svolge in un luogo incantato. Esso infatti si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione. Qui la creatività può esprimersi liberamente e soprattutto dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Linguaggi visivi protagonisti a Fienile Fluò

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura. Linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi. Favoriscono soprattutto la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei. Si relazionano inoltre con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.