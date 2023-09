Voci d’Europa, chiusura con i Neri per Caso a Porto Torres

La quarantesima edizione del Festival internazionale di musiche polifoniche va in archivio con i Neri per Caso dopo più di una settimana di eventi nel Nord Ovest della Sardegna

Il 40° Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa si regala una chiusura in grande stile. Domenica 10 settembre, alle 21.00, nel giardino della Torre Aragonese a Porto Torres, saliranno sul palco i Neri Per Caso. Il concerto del celebre gruppo vocale pop a cappella mette il sigillo a otto giorni di grande musica. Sono stati ben undici gli appuntamenti che si sono svolti in sei località diverse del Nord Ovest della Sardegna. L’ingresso è libero.

La manifestazione

«Questo concerto speciale all’aperto – sottolinea la presidente del Coro Polifonico Turritano, Maria Maddalena Simile – ci consente di condividere con tutta la città e il territorio la festa per questi primi quarant’anni del Festival. Una manifestazione che dopo tanto tempo è ancora nel cuore della gente. Il nostro coro, ha fatto ogni sforzo per allestire ancora una volta un programma di qualità. Ringrazio tutti coloro che ci hanno supportato. Voci d’Europa sta acquisendo una forte valenza promozionale anche perché i cori ospiti hanno avuto l’occasione di visitare alcuni tra i siti monumentali, archeologici e ambientali più belli del Nord Ovest Sardegna». Aggiunge il Direttore Artistico, il Maestro Laura Lambroni «Abbiamo ospitato formazioni di prestigio e di valore mondiale come il Tölzer Knabenchor e l’Ingenium Ensemble. Ma anche una formazione italiana, l’ensemble Orientis Partibus, conosciuta e apprezzata in tutta Europa. Voglio citare inoltre quattro formazioni locali: Hic et Nunc, Coro femminile Sa Pintadera, Amici del Canto Sardo e Voches ‘e Ammentos. Si sono iscritte manifestando la volontà di essere parte di questo bellissimo momento di confronto e condivisione tra popoli e culture. Il Festival di quest’anno è stato davvero speciale. Ha contemplato tradizione e innovazione. Tanti stili e generi diversi uniti da un unico grande linguaggio, quello della musica polifonica».

L’appuntamento di stasera

Questa sera, intanto, ultimo appuntamento nella Basilica di San Gavino a Porto Torres (dalle ore 21.00 Hic et Nunc, Tölzer Knabenchor e Orientis Partibus). Domattina invece tappa a Borutta nell’Abbazia di San Pietro di Sorres (ore 12.00 con Hic et Nunc e Orientis Partibus). Nella serata finale di domani in programma alle ore 21.00 nel giardino della Torre Aragonese a Porto Torres, i Neri Per Caso proporranno uno spettacolo coinvolgente ed emozionante. I momenti di interazione con il pubblico fanno da cornice alle esecuzioni dei brani. Un viaggio che partendo dall’Inghilterra fa tappa in tutto il mondo, riproponendo i successi di alcuni dei più grandi esponenti della musica internazionale come Sting, Michael Jackson, George Gershwin. Ma anche, per ritornare in Italia, il sound dal sapore blues di Pino Daniele e agli inediti che hanno reso celebre il gruppo.