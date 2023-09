Allo Stenterello Film Festival lo spot sul tumore alla vescica

Se vedi rosso, fermati e vai dal medico: allo Stenterello Film Festival lo spot d’autore sulla diagnosi precoce del tumore della vescica

Firenze, 5 settembre 2023 – Un giorno qualunque, Fabio, ancora giovane e dinamico, si sveglia, va in bagno e vede del sangue nelle urine. Lo nota, ma sembra non dargli troppa attenzione. Esce, ha un appuntamento, ma un semaforo rosso lo blocca e gli fa tornare in mente quel ‘segnale’ che l’ha spaventato e disorientato… All’improvviso capisce che non ha tempo da perdere e decide di cambiare strada. Migliaia di uomini e donne ogni anno in Italia “vedono rosso”: il sangue nelle urine può essere la spia di un tumore della vescica. Un segnale importante, spesso sottovalutato per scarsa conoscenza o paura. Una diagnosi precoce consente di intervenire tempestivamente quando il tumore non è ancora aggressivo e di tenere sotto controllo la malattia.

È il messaggio raccontato dal video-spot – diretto dal pluripremiato regista Fabrizio Mari e interpretato dall’eclettico attore di cinema, teatro e pubblicità Mauro Negri – fulcro della campagna di sensibilizzazione e informazione “Fermati al rosso – Tumore della vescica: un segnale può salvarti la vita“, che sarà proiettato nell’ambito dello Stenterello Film Festival (www.stenterellofilmfestival.it/).

advertisement

La sesta edizione dello Stenterello Film Festival, che si tiene a Firenze dal 5 al 10 settembre, quest’anno ha diverse novità in serbo: prima tra tutte, è un festival diffuso in più punti della città, con 5 eventi in programma tutti ad ingresso gratuito. In questa edizione, oltre alla proiezione dei tre film in concorso, verranno conferiti quattro premi alla carriera (lo sceneggiatore Ugo Chiti, la produttrice e regista Chiara Tilesi, i presentatori Carlo Conti e Serena Dandini), più un nuovo premio alla memoria di Francesco Nuti, che sarà riconosciuto all’attore Antonio Petrocelli, tra i maggiori protagonisti di alcune delle commedie del regista toscano, oltre che amico e collega di Francesco Nuti.

Fermati al rosso

Lo spot d’autore di “Fermati al rosso” sarà proiettato prima dei tre film in concorso al Festival, il 7, 8 e 9 settembre alle ore 21:00 in Piazza dell’Isolotto.

La campagna “Fermati al rosso” è promossa dall’associazione PaLiNUro – Pazienti Liberi dalle Neoplasie UROteliali, con la sponsorizzazione non condizionante di Astellas e con i patrocini di: AIRO – Associazione Italiana Radioterapia e Oncologia clinica, AURO – Associazione Urologi Italiani, CIPOMO – Collegio Italiano dei Primari Oncologi Medici Ospedalieri, FIMMG – Federazione Italiana Medici di Medicina Generale, Fondazione AIOM (Associazione Italiana Oncologi Medici), SIU – Società Italiana di Urologia, SIUrO – Società Italiana di Urologia Oncologica. L’iniziativa ha l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e la sensibilità della popolazione, dei pazienti e dei medici sul tumore della vescica, sull’importanza di non sottovalutare i sintomi e di rivolgersi al medico di famiglia o all’urologo in presenza di campanelli d’allarme.

Il video-spot “Fermati al rosso” è disponibile sulla landing page di campagna https://associazionepalinuro.com/fermati-al-rosso.

Per altre notizie clicca qui