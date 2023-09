A Ollolai l’incontro pubblico tra la prima nomade digitale e la comunità

Comune di Ollolai e l’assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Sa Mata, l’albero delle idee, organizzano nell’ambito del progetto Work from Ollolai, l’incontro pubblico dal titolo «I Lavori del Presente»: Designer per User Experience (UX Designer). L’evento è previsto per martedì, 19 Settembre 2023, alle ore h 17:00 presso l’aula Consiliare del Comune di Ollolai.

«La UX designer statunitense, Clarese Partis – dichiara il Sindaco Francesco Columbu – prima nomade digitale a Ollolai per il progetto Work from Ollolai, condividerà con la comunità le sue conoscenze professionali, presentando gli strumenti essenziali utilizzati in questo campo e una panoramica delle sue attività quotidiane attraverso una dimostrazione pratica».

«Questo incontro – dichiara Luca Columbu (Director of Software Development, Infor, USA) – è aperto a tutti ed è gratuito. Sarà di grande valore – sottolinea Columbu – soprattutto per gli studenti delle scuole superiori e delle università, poiché permetterà loro di conoscere una professione altamente richiesta, sia a livello internazionale che italiano, che può essere svolta anche da remoto».

«La presenza della prima professionista digitale – dichiara Veronica Matta (Presidente Sa Mata, l’albero delle idee) – è una straordinaria opportunità di realizzazione individuale e di svolta economica per Ollolai, divenuta in tutto il mondo, destinazione attraente e ospitale per remote worker e nomadi digitali».

