A Milano il 5 settembre la prima tappa del Roadshow nazionale dell’Oscar di Bilancio FERPI 59ma edizione

VALORE CONDIVISO. Il futuro della rendicontazione si scrive oggi

Milano, 5 settembre 2023 – L’evento inaugurale del Roadshow nazionale 2023, tenutosi il 5 settembre nell’Aula Magna del nuovo Campus SDA dell’Università Bocconi, ha segnato l’avvio della 59ma edizione dell’Oscar di Bilancio. Per oltre 60 anni, l’Oscar di Bilancio – promosso da FERPI, Università Bocconi e Borsa Italiana – ha accompagnato la crescita dei sistemi di reporting e premiato la loro significatività, trasparenza e leggibilità.

L’evento ha offerto l’opportunità di riflettere sulle nuove normative e sottolineare l’importanza di una rendicontazione accurata degli effetti e degli impatti prodotti, che permetta di supportare le decisioni e instaurare un dialogo costruttivo con i diversi stakeholder. Un’occasione per illustrare le novità della nuova edizione e gli elementi distintivi che rendono l’Oscar di Bilancio il premio sul reporting più prestigioso e autorevole.

Interventi

Sono intervenuti: Francesco Billari, Rettore Università Bocconi, con i saluti istituzionali; Filippo Nani, Presidente FERPI con una Introduzione ai lavori; Ariela Caglio, Professore Associato di Programmazione e Controllo presso il Dipartimento di Accounting dell’Università Bocconi e Direttore del Double Degree Bocconi-ESSEC – Keynote speech: “Corporate Sustainability Reporting: tra presente e futuro”; Andrea Razeto, Direttore CSR e Sostenibilità Hitachi Rail, CDN FERPI – EFFAS Certified ESG analyst e Coordinatore Oscar di Bilancio – Novità della 59ma edizione; Cristiana Rogate, Presidente Refe – Strategie di sviluppo sostenibile, Delegata FERPI ai rapporti con le Associazioni partner Oscar di Bilancio – Oscar di Bilancio e Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 ONU;Matteo Colle, Direttore Relazioni esterne e Sostenibilità Gruppo CAP, CDN FERPI – Centralità della comunicazione e della relazione con stakeholder e comunità.

Il Magnifico Rettore, Francesco Billari, ha confermato il ruolo di rilievo che l’Oscar di Bilancio – giunto alla sua 59° edizione – ha per l’Università Bocconi, che da anni è parte del Comitato Promotore.

Filippo Nani, Presidente FERPI, ha introdotto i lavori sottolineando la sempre maggiore importanza del ruolo dei comunicatori per diffondere la cultura della sostenibilità e dare centralità a temi come la lotta al cambiamento climatico e alle disuguaglianze, temi su cui anche l’Associazione stessa è sempre più impegnata. FERPI sostiene l’Oscar di Bilancio in quanto crede che la rendicontazione sia uno strumento al servizio dell’organizzazione e dei suoi stakeholder.

La Prof.ssa Ariela Caglio nel suo keynote speech ha presentato gli esiti della ricerca svolta sul valore che una rendicontazione efficace produce per le organizzazioni, anche in considerazione dei nuovi obblighi normativi introdotti, in particolare la CSRD.

Un Bilancio con contenuti di qualità e ad elevata efficacia comunicativa rappresenta un asset per l’organizzazione e ne migliora processi decisionali e gestionali, relazione con gli stakeholder e reputation. L’asseverazione puntuale, trasparente e chiara delle performance dell’organizzazione aumenta il valore della rendicontazione, disincentivando pratiche di impression management e di comunicazione manipolativa (es. greenwashing), che nell’analisi si confermano controproducenti, minando il legame di fiducia con i propri stakeholder.

Dichiarazioni di Andrea Razeto, Direttore CSR e Sostenibilità Hitachi Rail

“Il Bilancio oggi è sempre più una condivisione di impegno, una rendicontazione con prospettiva che guarda al futuro e che dimostra come le organizzazioni possono creare un impatto positivo in risposta alle esigenze di oggi, è la base di una comunicazione sostenibile” ha dichiarato Andrea Razeto, Direttore CSR e Sostenibilità Hitachi Rail, che ha presentato gli elementi di novità di questa edizione. La prima è l’integrazione della Categoria “Utility e Multiutility quotate e non” per valorizzare le specificità di questa tipologia di impresa che si occupa di sevizi di pubblica utilità e il suo ruolo per lo sviluppo sostenibile di comunità e territori.

La seconda, l’istituzione del Premio speciale dedicato alla Generazione Z – promosso in collaborazione con il Giffoni Innovation Hub – che valuta la capacità dei Bilanci di coinvolgere le nuove generazioni nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità tramite canali e strumenti di comunicazione innovativi. Infine, il Roadshow nazionale per promuovere l’Oscar di Bilancio su tutto il territorio.

Cristiana Rogate, Presidente Refe, ha centrato il suo intervento sugli elementi distintivi e di unicità dell’Oscar di Bilancio

Tra questi, la logica cross-sector che – in linea con l’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite “Partnerships for the goals” – non include solo le diverse tipologie di imprese, ma anche istituzioni pubbliche, associazioni di rappresentanza, imprese sociali e non profit. “Un approccio che favorisce una visione condivisa e obiettivi comuni, che aprono la strada ad un’azione di sistema e a un apprendimento reciproco tra le pratiche di rendicontazione dei diversi soggetti della polis”. Altro elemento qualificante è il processo di valutazione, affidabile e rigoroso, allineato agli standard e sempre attualizzato rispetto alle novità normative e ai temi al centro del dibattito. La qualità della valutazione è garantita dal ruolo delle Associazioni Partner, che da anni affiancano stabilmente il Comitato Promotore, assicurando una selezione accurata delle pratiche di rendicontazione più evolute, premiando i best in class.

Il ruolo chiave della comunicazione nella creazione di un dialogo con la comunità è al centro dell’intervento di Matteo Colle, il quale ha sottolineato come: “la comunicazione integra il senso dell’agire dell’azione industriale e crea lo spazio per la partecipazione e condivisione con stakeholder: per fare ciò, la rendicontazione è strumento fondamentale, che apre le porte dell’azienda e “nutre” gli stakeholder con le conoscenze utili per essere attori di rilievo, come sempre più viene loro richiesto anche dalle nuove normative, nella vita dell’azienda”.

Il Roadshow nazionale

Il Roadshow nazionale toccherà, già nel mese di settembre, anche le città di Torino (14 settembre), Vicenza (20 settembre), Genova (20 settembre) e Catania (28 settembre), in un countdown di 10 tappe totali verso la cerimonia di premiazione in programma il prossimo 15 dicembre a Palazzo Mezzanotte (Milano). Le altre tappe verranno comunicate in seguito.

Sarà possibile inviare la propria candidatura fino al 20 ottobre, compilando l’apposito form (LINK).

Per qualsiasi informazione in merito alla partecipazione, è possibile contattare la segreteria all’indirizzo oscardibilancio@ferpi.it.