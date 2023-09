23/09 Stella Bossi @ Bolgia – Bergamo

Continua a far scatenare la stagione del Bolgia – Bergamo, top club elettronico sull’A4. Sabato 23 settembre 2023 si balla con la techno della top dj producer tedesca Stella Bossi, che fa scatenare la Main Room di un club da anni riferimento nella scena internazionale.

advertisement

23/09 Stella Bossi @ Bolgia – Bergamo

Origini italiane (sua nonna è di Trento), Stella Bossi è cresciuta a Berlino. Con oltre un milione di fan su Instagram, dove è tra le dj techno più amate, Stella ama gli spaghetti… ed è un’icona. A 14 anni, al Bar25, celebre club sulle rive dello Sprea, nel quartiere di Friedrichshain, inizia un percorso fatto di musica, emozioni, sperimentazione. Stella definisce e crea il suo sound, che è un viaggio elettronico di melodie sognanti e beat imponenti. Ne è un esempio perfetto la nuovissima “Drowing”, appena pubblicata su The Beat Must Fuck: techno-trance a 140 bpm, per volare letteralmente, facendosi trasportare da un vortice di energia e melodia. E’ sempre una buona idea divertirsi con qualcuno dei video che pubblica su Instagram.

Stella Bossi, dettaglio importante, non toglie mai gli occhiali da sole… E regala energia ormai in ogni angolo del pianeta. Il 7 ottobre, dopo un dj set in top club come il Bolgia il 23 settembre, vola a Granada, per far scatenare Circus Nation Festival 2023 – 17th edition, al Complejo Embrujo. Con Stella Bossi in Main Room al Bolgia il 23/09 ci sono Alex Rubino, Muddler, Pando. Si chiude il cerchio nella Lab Room, laboratorio sonoro del Bolgia di Bergamo, con il party Fade Made. Il Bolgia apre alle ore 23:30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di sabato 23 settembre 2023 al Bolgia è soltanto l’ennesimo appuntamento importante nel top club sull’A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Alignment, RBX, Marika Rossa, Blackchild e il duo ANKKH.

23/09 Stella Bossi @ Bolgia – Bergamo

https://www.bolgia.it/stella-bossi/

Bolgia – Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino