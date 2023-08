Zalando accende l’estate a Chia con tante attività al lido “Arveskida Beach Club”

7 AGOSTO 2023 // Zalando, destinazione e-commerce europea leader per la moda ed il lifestyle, dopo le prime tappe in Sicilia e Puglia durante il mese di luglio, arriva in Sardegna con il proprio tour delle spiagge dedicato all’Italianità, “Per tutte le tue vibe estive”.

Nello stabilimento balneare “Arveskida Beach Club” di Chia sarà possibile vivere fino al 16 agosto un’esperienza interattiva per tutti i visitatori del lido sardo all’insegna di musica, artisti, giochi ed angoli foto customizzati da Zalando.

Un viaggio che mette in risalto cinque vibes che uniscono le persone e la moda ad aspetti autentici dell’estate italiana e che esaltano cinque simboli dell’estate italiana:

cruciverba, racchettoni, pedalò, aperitivo e granita. Ospiti speciali delle attività di Zalando in Sardegna saranno inoltre gli influencer e creator Dayoung Clementi e Lele Giaccari.

Ognuna delle cinque vibe italiane ha una propria specifica attivazione durante questa settimana sulla spiaggia sarda del lido “Arveskida Beach Club” che riflette alcune delle categorie della moda, da beauty, a beachwear, e molto altro.

Per esempio, la trasformazione di un carrello vintage per le granite in una postazione make-up, un angolo aperitivo con un dj set, un campo per partite a racchettoni con premi e una gara di velocità con i pedalò.

Questo permetterà ai vacanzieri e alla comunità locale di vivere tutte le sfumature dell’estate italiana in compagnia di Zalando e di scoprire le nuove collezioni e i trend moda disponibili nella piattaforma su Zalando.it.