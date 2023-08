XXXVIII edizione “Ai confini tra Sardegna e jazz” 2023

Prosegue anche nella seconda metà di agosto

“Jazz Around”, la rassegna di anteprime del festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”

con tappe in vari centri del basso Sulcis: il 19 agosto i King Howl di scena a Carbonia;

il 21 a Piscinas il solo di Daniele di Bonaventura;

Si torna a Carbonia il 23 con Gegè Telesforo e il suo “Big Mama Legacy”;

il 27 Rob Mazurek & Gabriele Mitelli a Monte Sirai. Dal 24 al 27 agosto le parate della SeuinStreet Band

tra Carbonia, Teulada, Nuxis, Sant’Anna Arresi e Masainas.

Fine agosto ricco di date per “Jazz Around”, la rassegna di anteprime al trentottesimo festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”, di casa a Sant’Anna Arresi dal 29 agosto al 2 settembre, per l’organizzazione dell’Associazione Culturale Punta Giara. Una rassegna che nelle sue più che trentennali edizioni si è guadagnata un posto di rilievo nel panorama jazzistico nazionale, e che, con “Jazz Around” ha scommesso sul territorio del Sulcis, cuore pulsante della manifestazione, valorizzando siti di interesse paesaggistico, storico e culturale.

Ed ecco che, dopo aver vissuto tre intensi giorni di musica a Tratalias (16, 17, 18 agosto), con protagonisti del calibro di Alberto Rodriguez, Avion Travel e C’mon Tigre, il lungo percorso continua con una nuova serie di concerti, dal 19 al 27 agosto.

Primo appuntamento sabato 19 agosto alle 21 nel suggestivo sito del Parco Archeologico Cannas Di Sotto a Carbonia, con la rock band King Howl, formazione isolana con Diego Pani alla voce e armonica, Marco Antagonista alla chitarra, Alessandro Cau al basso e Paolo Succu alla batteria. Le sonorità grezze del blues sono filtrate da una moltitudine di esperienze diverse provenienti dallo stoner rock, dal classic rock anni ’70, dal funk e dal punk, in un crossover lavorato con spontaneità e naturalezza. A giugno 2023 è uscito il loro nuovo album “Homecoming” per l’etichetta Electric Valley Records, che rappresenta un nuovo capitolo nell’universo dei King Howl, mischiando il loro stile con nuove influenze e sonorità. Il disco è stato registrato in Sardegna da Roberto Macis e Willy Cuccu e mixato da Nene Baratto e Richard Behrens presso il Big Snuff Studio di Berlino, importantissimo hub produttivo per l’heavy Psych internazionale (Kadavar,Samsara Blues Experiment, Elder, Wucan).

Lunedì 21 agosto appuntamento a Villa Salazar a Piscinas (ore 21), con le note di Daniele di Bonaventura e del suo il suo il celebre bandoneon. Compositore, arrangiatore, pianista, bandoneonista, di Bonaventura ha coltivato sin dall’inizio della sua attività un forte interesse per la musica improvvisata, che lo ha portato a collaborare con alcuni dei più prestigiosi nomi del jazz nazionale e internazionale.

Gegè Telesforo sarà il protagonista della serata in programma mercoledì 23 agosto alle 21, in Piazza Marmilla a Carbonia, con ingresso gratuito, dove porta in scena “Big Mama Legacy”, un personale tributo al blues e al suono delle formazioni del periodo jazz – groovy fine anni ’50 della Blue Note Records. Ad accompagnare Gegè Telesforo (voce, percussioni), saranno Vittorio Solimene (tastiere), Giovanni Cutello (sax alto), Matteo Cutello (tromba), Christian Mascetta (chitarra) e Michele Santoleri (batteria).

Il viaggio di Jazz Around prosegue da giovedì 24 agosto, con la SeuinStreet Band, street marching band sarda diretta dal trombettista Adriano Sarais. Quattro giorni di appuntamenti in vari centri e spiagge del Sulcis dove, con musica travolgente e allegre parate, la SeuinStreet Band porterà la frizzante atmosfera del festival.

Si parte il 24 con un doppio appuntamento: nel pomeriggio (18:30) alla Spiaggia Is Arenas Biancas di Teulada e poi in serata, (alle 22)in centro città, a Carbonia. Venerdì 25 la musica si trasferisce a Nuxis (21.00) e sabato 26 mattina (ore 11) alla Prima spiaggia di Porto Pino, in territorio di Sant’ Anna Arresi. Ultima tappa domenica 27 agosto a Masainas, dove è attesa alle 18 alla Spiaggia di Is Solinas.

La formazione è composta da Francesco Oppes (capo sezione percussioni), Gabriele Anedda (percussioni, cassa), Alessandro Anedda (percussioni, rullante), Marco Lobina (percussioni, tom), Stefano di Carlo (percussioni, congas), Giuseppe Orrù (percussioni), Raimondo Aresu (flauto traverso), Angelina Maxia (clarinetto), Margherita Magnolia (clarinetto), Irene Carboni (clarinetto), Nicoló Aresu (clarinetto), Claudio Binotto (clarinetto), Federico Lobina (sax alto), Samuele Bonifanti (sax alto), Matilde Loi (sax alto), Raimondo Maxia (sax alto), Noemi Aresu (sax alto), Linda Lapillo (sax tenore), Paolo Caredda (sax tenore), Alessandro Angiolini (sax tenore), Davide Vargiu (sax tenore), Vittorio Calvisi (sax tenore), Samuele Farris (sax baritono), Ignazio Aresu (sax baritono), Enrico Boi (tromba), Fabio Aresu (tromba), Pietro Lobina (tromba), Nicoló Caredda (tromba), Sergio Bonifanti (tromba), Stefano Gaviano (trombone), Carla Giulia Striano (trombone), Matteo Floris (susafono), Fabrizio Mura (keytar), Nicola Serra (keytar), Davide Crabu (chitarra elettrica), Luigi Murgia (chitarra elettrica), Alessandro Fratta (chitarra elettrica), Rubens Massidda (chitarra elettrica).

Domenica 27 agosto l’ultimo concerto della rassegna “Jazz Around”, in un altro luogo storico del Sulcis nei pressi dell’area archeologica di Monte Sirai, dove Rob Mazurek alla cornetta ed elettronica, insieme al trombettista Gabriele Mitelli nel duo “Star splitter” guideranno il pubblico in una performance sul filo del rasoio tra elettronica e acustica, genuina e libera da schemi.

Il trentottesimo Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” è organizzato dall’ Associazione culturale Punta Giara con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna (Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Sant’Anna Arresi, Carbonia, Masainas, Nuxis, Piscinas, Santadi, Teulada, Tratalias; dell’ Unione dei Comuni del Sulcis, dell’ Associazione BES, CARAS, Cantina Mesa, Cantina di Santadi, in collaborazione con Sogaer – Cagliari Airport, Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Anspi Sant’Anna Arresi, Proloco di Carbonia, Proloco di Piscinas, Teulada Turismo, Tratalias Borgo Medievale, Consorzio Sistema Museale Sardegna, il Bao Ground Music Festival, la We Insist!Records, Europe Jazz Network, Rai Radio 3, Sardinia Coast To Coast Festival.

Ai Confini tra Sardegna e Jazz fa parte dell’ Associazione I-Jazz, e del Sardinia Jazz Network.

Il presente programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore, che vi saranno puntualmente comunicate.

• Sabato 19 agosto

Carbonia – Parco Archeologico Cannas Di Sotto, ore 21:00

KING HOWL

Diego Pani (voce, armonica), Marco Antagonista (chitarra), Alessandro Cau (basso), Paolo Succu (batteria)

• Lunedì 21 agosto

Piscinas – Villa Salazar, ore 21:00

DANIELE DI BONAVENTURA

Daniele di Bonaventura (bandoneon)

• Mercoledì 23 agosto

Carbonia – Piazza Marmilla, ore 21:00

GEGÈ TELESFORO “Big Mama Legacy”

Gegè Telesforo (voce, percussioni), Vittorio Solimene (tastiere), Giovanni Cutello (sax alto), Matteo Cutello (tromba), Christian Mascetta (chitarra), Michele Santoleri (batteria)

• Giovedì 24 agosto

Teulada – Spiaggia Is Arenas Biancas, ore 18:30

SeuinStreet Band

Carbonia – Centro città, ore 22:00

• Venerdì 25 agosto

Nuxis, ore 21.00

• Sabato 26 agosto

Sant’Anna Arresi – Prima spiaggia di Porto Pino, ore 11:00

Carbonia – Centro città, ore 21.00

• Domenica 27 agosto

Masainas – Spiaggia Is Solinas, ore 18:00

Carbonia – Monte Sirai ore 21:00

Rob Mazurek & Gabriele Mitelli – Star splitter

Rob Mazurek (tromba piccola, elettronica, voce), Gabriele Mitelli (cornetta, sax soprano, voce, elettronica)

XXXVIII edizione

“Ai confini tra Sardegna e jazz” 2023 tra MUSICA e MUSICA (B side)

Il programma

Sant’Anna Arresi – Piazza del Nuraghe

29 agosto – 2 settembre

ore 21:00

• Martedì 29 agosto

Ore 21:00

Alberto Braida & Giancarlo Nino Locatelli

Alberto Braida (piano), Giancarlo Nino Locatelli (clarinetto)

Ore 21:30

Freak Motel

Matteo Sedda (tromba, elettronica), Andrea Sanna (fender rhodes, synth), Andrea Parodo (basso elettrico), Nicola Vacca (batteria)

Ore 22:00

The Heliocentrics

Dan Smith (chitarra, elettronica), Danny Keane (violoncello, elettronica), Chris Williams (sax, flauto), Sylvia Hallet (serengi, hurdy gurdy), Barbora Patkova (voce), Jake Ferguson (basso), Malcolm Catto (batteria)

• Mercoledì 30 agosto

Ore 21:00

Paolo Gaiba Riva

Paolo Gaiba Riva (elettronica, clarinetto contralto)

Ore 21:30

Matteo Muntoni – Nur Bisu

Francesca Corrias (voce), Federica Muscas (voce), Elisa Zedda (voce), Raffaele Pilia (chitarra classica, acustica ed elettrica), Antonio Pinna (batteria e percussioni), Matteo Muntoni (chitarra acustica, basso e composizioni), Simone Soro (violino)

Ore 22:00

Paolo Angeli & Marco Mezquida

Paolo Angeli (chitarra sarda preparata), Marco Mezquida (pianoforte)

• Giovedì 31 agosto

Ore 21:00

Andrea Grossi Blend 3 & Beatrice Arrigoni

Andrea Grossi (contrabbasso, composizioni), Manuel Caliumi (sax contralto), Michele Bonifati (chitarra elettrica), Beatrice Arrigoni (voce)

Ore 21:30

Clairvoyance

Silvia Corda (piano, toy-piano), Adriano Orrù (contrabbasso), Gianni Mimmo (sax soprano)

Ore 22:00

Gavino Murgia Trio “L’Ultima Mattanza”

Gavino Murgia (sax soprano, alto, baritono, voce, launeddas), Michel Godard (tuba, basso elettrico), Patrice Heral (batteria, percussioni)

• Venerdì 1 settembre

Ore 21:00

Gabriele Mitelli “The World Behind The Skin”

Gabriele Mitelli (cornetta, sax soprano, tromba preparata, elettronica, oggetti)

Ore 21:30

ARsE – Andrea Ruggeri Small Ensemble “Musiche Invisibili”

Elsa Martin (voce, live electronics), Simone Soro (violino, elettronica), Elia Casu (chitarra elettrica, live electronics), Andrea Ruggeri (batteria, live electronics, composizione)

Ore 22:00

Pipeline 8

Gabriele Mitelli (pocket trumpet, cornetta, genis, elettronica), Sebi Tramontana (trombone),

Giancarlo Nino Locatelli (clarinetto, carillon, campane), Alberto Braida (piano, moog),

Paolo Gaiba Riva (elettronica, clarinetto alto, carillon), Luca Tilli (violoncello), Andrea

Grossi (contrabbasso), Cristiano Calcagnile (batteria, percussioni)

• Sabato 2 settembre

Ore 21:00

Trio Luca Tilli, Sebi Tramontana & Steve Beresford

Luca Tilli (violoncello), Sebastiano Tramontana (trombone), Steve Beresford (piano)

Ore 21:30

The Elephant

Gabriele Mitelli (tromba, elettronica), Pasquale Mirra (vibrafono), Cristiano Calcagnile (batteria)

Ore 22:00

Binker & Moses

Golding Binker (sax), Boyd Moses (batteria), Max Luthert (elettronica)

Il presente programma per cause di forza maggiore potrebbe subire variazioni che vi saranno puntualmente comunicati.

