Cagliari, Market domestico della droga, la Polizia di Stato arresta una donna per spaccio

Cagliari, Market domestico della droga, la Polizia di Stato arresta una donna per spaccio, n el rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue:

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato una donna di 41 anni, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

advertisement

La scorsa mattina, gli investigatori della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, impegnati nel contrasto al spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone dove è più insistente il fenomeno, si sono accorti della presenza di un tossicodipendente che, con insistenza, bussava alla porta di ingresso dell’abitazione della donna, già nota ai poliziotti della Mobile, in via Seruci, nel quartiere di Is Mirrionis.

Gli agenti, sospettando che l’uomo si trovasse lì per acquistare dello stupefacente e che dunque all’interno della casa si stesse svolgendo un’attività di spaccio, hanno fatto irruzione nell’appartamento, Al suo interno hanno trovato e sequestrato 45 dosi di cocaina, già pronte per la cessione e circa 9 grammi di eroina. Nel corso della perquisizione i poliziotti hanno rinvenuto anche circa 900 euro in contanti, un bilancino di precisione, e il materiale per il confezionamento della sostanza. La donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed è stata accompagnata presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.