Voci d’Europa 2023: si completa il cast della quarantesima edizione del Festival con il Tölzer Knabenchor e i Neri Per Caso,Undici i cori che prenderanno parte alla manifestazione in programma dal 2 al 10 settembre

Due cori maschili, due timbri distanti e appartenenti a generazioni differenti completano il cast del Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa. Dopo l’annuncio della partecipazione dell’Ingenium Ensemble e di Orientis Partibus, l’organizzazione del 40° Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa ha chiuso gli accordi con altre due formazioni, il Tölzer Knabenchor e i Neri Per Caso. Con loro saranno in tutto undici i gruppi che prenderanno parte alla manifestazione in programma dal 2 al 10 settembre a Porto Torres e in altre località del Nord Ovest della Sardegna.

Il Tölzer Knabenchor, fondato a Bad Tölz in Germania, è un coro di voci bianche. Si esibisce in più di 150 concerti e opere all’anno. Il repertorio comprende tutte le aree del canto corale, dal barocco ai giorni nostri, con un’attenzione particolare alle opere di Johann Sebastian Bach, nonché a tutti i ruoli importanti dei ragazzi nella letteratura operistica. Dalla tradizione classica si passa al pop con il gruppo a cappella più noto del panorama italiano: sono i Neri Per Caso, che hanno vinto la sezione “Nuove Proposte” del Festival di Sanremo nel 1995. Con il brano “Le ragazze” e l’omonimo album hanno conquistato ben sei dischi di platino e quasi 700.000 copie vendute. Nel corso della loro carriera i Neri Per Caso hanno collaborato con alcuni tra i più importanti artisti italiani, come Lucio Dalla, Gino Paoli, Claudio Baglioni, Renato Zero, Mario Biondi e stranieri, tra i quali Bobby McFerrin.

«Con queste due formazioni di spessore si completa il cast della quarantesima edizione – sottolinea il Direttore artistico di Voci d’Europa, Laura Lambroni – daremo spazio a tanti generi, dalla musica sacra del Rinascimento e del Romanticismo, passando per la musica medievale, l’opera, il jazz e le canzoni pop. Diversi cori locali hanno inoltre manifestato anche quest’anno la volontà di partecipare al Festival ufficializzando la propria iscrizione e siamo pronti a stilare il programma completo che sarà comunicato nei prossimi giorni». «Oltre a Porto Torres e all’Asinara verranno coinvolti negli eventi di Voci d’Europa altri cinque comuni del nostro territorio: Sassari, Sorso, Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria. Abbiamo scelto delle location significative e speciali, perché il Festival può diventare anche un canale di promozione di splendidi luoghi identitari da riscoprire grazie alla musica», sottolinea Maria Maddalena Simile, presidente del Coro Polifonico Turritano, associazione organizzatrice dell’evento.

Il 40° Festival internazionale di musiche polifoniche Voci d’Europa è inserito all’interno della rete Salude & Tridu della Camera di Commercio di Sassari e ha il supporto della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Sono partner istituzionali i comuni di Porto Torres, Sassari, Sorso, Santa Maria Coghinas, Borutta e Monteleone Rocca Doria. La manifestazione si svolge grazie alla collaborazione dell’Arcidiocesi di Sassari, Tenuta Li Lioni, Marmo.it, Delcomar e Grimaldi Lines. Sostengono l’evento anche diverse attività commerciali locali.