Verdena: sabato 4 agosto ad Alghero per l’Abbabula Festival, in occasione del tour estivo di “Volevo Magia”

Dopo il successo delle date in Europa, che ha portato i Verdena ad esibirsi nelle principali capitali e città, è partito venerdì 26 maggio dal Mi Ami Festival di MILANO il tour estivo di “VOLEVO MAGIA”. La band si prepara ad una stagione ricca di live, che la porterà sui palchi dei maggiori festival italiani.

Il trio composto da Alberto Ferrari (voce, chitarre, piano), Luca Ferrari (batteria, percussioni) e Roberta Sammarelli (basso, voce) sarà affiancato sul palco da un quarto componente, Carlo Maria Toller (tastiere, chitarre, cori), come già avvenuto nel tour autunnale e in quello europeo.

Questi tutti gli appuntamenti confermati finora, prodotti da DNA concerti:

26 maggio – MILANO – Mi Ami Festival

22 giugno – PADOVA – Sherwood Festival

24 giugno – BOLOGNA – Oltre Festival

01 luglio – PERUGIA – L’Umbria Che Spacca

08 luglio – SESTO AL REGHENA (PN) – Sexto ‘Nplugged

14 luglio – ANCONA – Spilla

15 luglio – L’AQUILA – Pinewood Festival

22 luglio – PAESTUM (SA) – Planet Arena

28 luglio – FIRENZE – Ultravox Anfiteatro Delle Cascine

29 luglio – GENOVA – Balena Festival

04 agosto – ALGHERO – Abbabula Festival

10 agosto – CASTELBUONO (PA) – Ypsigrock

12 agosto – MAIDA (CZ) – Color Fest

13 agosto – LOCOROTONDO (BA) – Locus Festival

22 agosto – ROMANO D’EZZELINO (VI) – Ama Festival NUOVA DATA

26 agosto – TORINO – TOdays Festival

27 agosto – SAN MAURO PASCOLI (FC) – acieloaperto

23 settembre – ROMA – Spring Attitude

Info e prevendite su www.dnaconcerti.com.

“Volevo Magia” – https://capitol.lnk.to/volevomagia – è l’ultimo album della band uscito lo scorso 23 settembre su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music, risultando vincitore del Premio come miglior disco dell’anno nei referendum di testate specializzate come Rolling Stone e Rockol.it. Al nuovo disco ha fatto seguito un tour autunnale prodotto da DNA concerti, che ha registrato sold-out per quasi tutte le date e che ha portato i Verdena nei più importanti club italiani.

https://www.instagram.com/verdena_official/