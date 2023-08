Torregrande, nel fine settimana il grande ritorno di Power of Sport

Dal 1° Al 3 Settembre Al Via Il Villaggio Di “Power Of Sport”

A Torregrande Un Fine Settimana Di Sport Per Tutti

Domenica 3 Il Campionato Nazionale Fisdir In Acque Libere

Venerdì 1° settembre alle ore 20:00 la piazza della Torre

ospita “La Stanza degli affetti”

e il Talk “Uguale a chi? E’ più facile omologare le differenze che comprenderle”.

Torregrande, nel fine settimana il grande ritorno di Power of Sport

Marina di Torregrande – Sarà la campanella suonata dal primo nuotatore che raggiungerà la costa di Torregrande a dare il via alla tre giorni di Power Of Sport organizzato da Sea Scout.

Venerdì 1° settembre infatti, saranno numerosi atleti e appassionati che si cimenteranno nella traversata dalla spiaggia di mar morto a San Giovanni fino a Torregrande, tutti impegnati nella staffetta “Nuotiamo insieme”, la staffetta internazionale integrata di promozione sociale delle due torri:, progetto che ha l’obiettivo di abbattere le differenze tra le persone che convivono con disabilità e non.

Saranno circa 7 i chilometri da percorrere all’interno del Golfo, i partecipanti saranno supportati da circa 20 imbarcazioni.

Importanti appuntamenti sportivi

Il fine settimana di Power Of Sport proseguirà con altri importanti appuntamenti sportivi, tra questi i meeting regionali FISDIR di tennistavolo e di tiro con l’arco, ma l’appuntamento oristanese segna anche una grande prima volta in ambito regionale, con il Campionato Italiano FISDIR in acque libere. In questo caso saranno gli atleti con disabilità intellettivo-relazionale a cimentarsi nel campo gara che sorgerà nelle acque antistanti la Torre spagnola di Torregrande.

Durante la tre giorni il villaggio sportivo sarà la meta di appassionati di subacquea, beach soccer, beach rugby, vortex e prove di atletica, ciclismo e mountain bike, palla a mano e si potrà percorrere anche un percorso sensoriale. Anche in questo caso si tratta di sport che uniranno persone con e senza disabilità.

Power Of Sport è più un ideale che un’idea: è la realizzazione pratica dello sport che crea una cultura dell’integrazione e della solidarietà, in cui l’accettazione e la valorizzazione della diversità possa diventare la quotidianità. L’evento, giunto alla seconda edizione, nasce dall’unione delle forze di Sea Scout, della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, del Comitato Paralimpico Italiano.

“La Stanza degli Affetti” e il Talk “Uguale a chi?”

Venerdì 1° settembre nella piazza della Torre a partire dalle 20:00 si entrerà nel vivo della sfera dell’educazione affettiva che per ciascun partecipante, ragazzo o ragazza, rappresentano un percorso di crescita psicologica e di consapevolezza della propria identità personale e sociale, che trova nella famiglia il suo punto di inizio. La stanza degli affetti è un appuntamento fisso e settimanale per la grande famiglia di Sea Scout, un momento in cui si entra nella dimensione culturale, biologica, relazionale affettiva di ciascuno. A guidare i ragazzi è la dottoressa Stefania Manconi pedagogista e sociologa.

Questo appuntamento apre le sue porte dal palco della piazza di Torregrande e lo fa con l’intento di fornire al pubblico punti di vista diversi dal pensiero comune per dare vita a spunti di riflessione.

Seguirà il talk “Uguale a chi?E’ più facile omologare le differenze che comprenderle”, sul palco, insieme alla conduttrice Elisabetta Sanna e alla pedagogista e sociologa Stefania Manconi, ospiti dai nomi importanti a livello nazionale e regionale: Carlo Mazzola, presidente della Fondazione Mazzola ETS, Francesco Mancuso del National Rescue Council, la veterinaria Monica Pais, Carmen Mura, delegata regionale Sardegna Fisdir, Andrea Camedda, biologo e ricercatore CNR, Cristina Moscetti, campionessa di biliardo sportivo, Simone Carrucciu, commissario regionale del Comitato Paralimpico Italiano C.R. Sardegna.