Time in Jazz 2023 sale a bordo di Corsica Sardinia Ferries: la Rusty Brass Band salpa il 9 agosto

Vado Ligure, 4 agosto 2023 – Time in Jazz 2023 salpa dal porto di Livorno mercoledì 9 agosto alle ore 10.15, per sbarcare in Sardegna l’entusiasmo, il ritmo e la forza della Rusty Brass Band.

“È ancora una volta il mare a fare da via e non da confine al Festival Internazionale Time in Jazz” afferma Paolo Fresu, direttore artistico di Time in Jazz e artista di fama internazionale.

advertisement

Time in Jazz 2023 sale a bordo di Corsica Sardinia Ferries: la Rusty Brass Band salpa il 9 agosto

Un appuntamento immancabile, che si ripete per il diciottesimo anno consecutivo, è la traversata marittima in musica da Livorno a Golfo Aranci, dove si esibiranno i nove componenti della Rusty Brass Band, formazione bresciana a base di ottoni che predilige ritmi funk e rock, ma anche sonorità balcaniche ed esotiche e accenni alla tradizione classica, con l’intento di fondere tra loro le più disparate culture “brass bandistiche” del mondo.

“Come ogni anno, i fortunati passeggeri delle Navi Gialle assisteranno ad un vero concerto in mezzo al mare e saranno stupiti dall’entusiasmo, dal ritmo e dall’energia dei giovani e talentuosi musicisti della Rusty Brass Band” commenta Cristina Pizzutti – Responsabile Comunicazione e Marketing

Corsica Sardinia Ferries

Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri trasportati sulla Corsica, che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna.

La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Savona e Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva dalla primavera all’autunno.

Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 14 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo.

Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2015.

A Savona Vado, in un’area di 50.000 mq in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività organizzative, amministrative e logistiche della società che nel 2022 ha trasportato oltre 3.700.000 passeggeri.