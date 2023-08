“The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, IV edizione, dal 01 al 30 settembre 2023

Parte il 01 settembre la quarta edizione del “The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, con 6 eventi nell’Antica Casa Olla a Quartu Sant’Elena e al Nuraghe Diana a Baia Azzurra.

Emanuele Cisi, Yanara Reyes McDonald, Lynn Cassiers, sono solo alcuni degli artisti che suoneranno nell’arco del festival. Nell’arco dei sei appuntamenti il Festival proporrà un cartellone con stili musicali differenti, con la presenza di artisti di livello internazionale e le eccellenze nazionali e locali. Il Festival è stato organizzato dall’associazione Il Formicaio, dall’associazione Gong e con la direzione artistica di Marco Sotgiu.Progetti originali, presentazione di nuovi album e non solo, si susseguiranno nell’arco dei sei spettacoli.

Il Festival ha avuto il via con due anteprime con i concerti del 28 luglio col quartetto formato da Antonio Piras (chitarra), Nicola Piras (sassofono), Francesco Sotgiu (batteria), Matteo Piras (contrabasso) e con quello del 02 agosto col trio Jordan Corda (vibrafono), Francesco Sotgiu (batteria), Matteo Marongiu (contrabasso).

advertisement

Apre il programma del Festival il 01 settembre Lynn Cassiers

La cantante arriva all’Antica Casa Olla dal Belgio col contrabassista Manolo Cabras ed il pianista Augusto Pirodda; a completare il quartetto il batterista Antonio Pisano. Presentano brani originali e standard della tradizione jazzistica

Il 3 settembre al Nuraghe Diana Yanara Reyes McDonald.

La nota musicista cubana presenta il concerto a tema “El y yo” con le musiche incontrate sul cammino, da Cuba fino al jazz e alla Sardegna, passando per collaborazioni e contaminazioni musicali, nella versione più intima e pura possibile: il solo contrabbasso e voce.

Il terzo appuntamento del 10 settembre vede protagonisti i Syncopated City al Nuraghe Diana, con una produzione originale della cantante, scrittrice e produttrice Irene Salis.

Il 21 Settembre Emanuele Cisi, con Francesco Sotgiu alla batteria e violino, Alessandro Di Liberto al piano e Salvatore Maiore al contrabbasso.

Si torna all’Antica Casa Olla con un quartetto d’eccezione composto dal noto sassofonista torinese. Il quartetto presenta brani originali tratti dal nuovo doppio album “Passing” appena pubblicato del batterista Francesco Sotgiu e alcune composizioni di Emanuele Cisi.

Il quinto appuntamento del 22 settembre vede a un doppio appuntamento all’Antica Casa Olla.

Il primo è incontro condotto da Massimo Cocco sul tema “La musica nella storia dell’umanità, dai tamburi tribali al jazz” con la proiezione immagini e di video. L’incontro è rivolto in particolar modo a una fascia di età fino ai 14 anni.

A seguire uno spettacolo organizzato in collaborazione con l’associazione culturale Artifizio: Millant’anni – Mille storie per farne una – Concerto narrativo a cura dell’attore Carlo Antonio Angioni.

Un viaggio verso la superficie, passato presente e futuro della Sardegna dischiusi nel piccolo paesino di Fraus, permettono un viaggio nel tempo dall’Età Nuragica al Novecento.

Per il sesto ed ultimo appuntamento del 30 settembre Elisa Zedda, voce e Jordan Corda al vibrafono

Arriva da Roma il duo per presentare un repertorio di standard e brani originali.

Il Festival è organizzato dall’associazione Il Formicaio e dall’Associazione culturale Gong, con la direzione artistica di Marco Sotgiu, e con il contributo del comune di Quartu Sant’Elena – Quartu Sant’Aleni ed il parternariato con l’associazione culturale Artifizio e con Incanti al Nuraghe Diana e alla Villa Romana dell’associazione DD Events.

Programma completo della rassegna “The Old Tipsy Jazz” Festival Internazionale, IV edizione, dal 01 al 30 settembre 2023, nell’affascinante dimora Antica Casa Olla a Quartu Sant’Elena e nel suggestivo sito archeologico del Nuraghe Diana a Baia Azzurra.

01 Settembre – Antica Casa Olla

Lynn Cassiers quartet

Lynn Cassiers – voce

Manolo Cabras – contrabbasso

Augusto Pirodda – piano

Antonio Pisano – batteria

03 Settembre – Nuraghe Diana

Yanara Reyes McDonald

Yanara Reyes McDonald – voce e contrabbasso

10 Settembre al Nuraghe Diana

Syncopated City

Irene Iris Salis: synths, keyboards, guitar, vocals and live electronics

Stefano Casti: electric bass, upright bass, guitar, and live electronics

Nicola “Ninu” Vacca: drums and live electronics

21 Settembre – Antica Casa Olla

Emanuele Cisi – Francesco Sotgiu – Alessandro Di Liberto – Salvatore Maiore, quartet

Emanuele Cisi – sassofono

Francesco Sotgiu – batteria

Alessandro Di Liberto – piano

Salvatore Maiore – contrabbasso

22 Settembre – Antica Casa Olla

“La musica nella storia dell’umanità, dai tamburi tribali al jazz”. Condotto da Massimo Cocco

– Millant’anni – Mille storie per farne una – Concerto narrativo a cura di Carlo Antonio Angioni

30 Settembre – Antica Casa Olla

Elisa Zedda – Jordan Corda

Elisa Zedda – voce

Jordan Corda – vibrafono

Gli spettacoli si terranno all’ Antica Casa Olla, in via E. Porcu 29-33 e al Nuraghe Diana, in località Baia Azzurra, Capitana, Is Mortorius e sono riservati a un numero limitato di partecipanti.

La prenotazione è obbligatoria chiamando il numero 348 212 8551.

Per altre notizie di eventi clicca qui.