“Sagra del pesce a S. Elia” Servizio sabato 5 e domenica 6 agosto 2022

Servizio navetta CTM per Sagra del Pesce di S. Elia

In occasione della Sagra del pesce a S. Elia, sabato 5 agosto e domenica 6 agosto 2023 sarà attivato un servizio di collegamento dal parcheggio “Cuore” e “Arena Grandi Eventi” a ex Lazzaretto (e viceversa) dalle 18 alle 24.

Percorso

Arena Grandi Eventi (capolinea) – via Vespucci – via Utzeri – via Schiavazzi – Lazzaretto – via Borgo S. Elia – via Ferrara – via Magellano- via Schiavazzi – via Vespucci – via Vespucci c/o Arena Grandi Eventi.

Frequenza del servizio: 10 minuti

Prima corsa da Arena Grandi Eventi: ore 18.00

Ultima partenza da Lazzaretto: ore 00.05

Fermate

Si effettueranno, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Per accedere al servizio sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

