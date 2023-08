Protezione Civile : visita in Sardegna del Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio

Domani, alle ore 10.00, il Capo del Dipartimento nazionale della protezione civile, ing. Fabrizio Curcio, sarà in Sardegna per una visita istituzionale e verrà accolto dal Presidente della Regione, On. Christian Solinas, e dall’Assessore della difesa dell’ambiente, Marco Porcu, presso la sede della Direzione generale della protezione civile in Cagliari, via Vittorio Veneto 28.

advertisement

Per altre notizie simili clicca qui: Il Ferragosto dei Carabinieri

Protezione Civile: visita in Sardegna del Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio

Nel corso della visita, alla presenza dei vertici delle Strutture nazionali e regionali impegnate nella campagna antincendi boschivi e delle rappresentanze delle Organizzazioni di volontariato, si svolgerà una breve riunione nel corso della quale verranno affrontate le tematiche relative alla lotta al fuoco, al fine di rafforzare la collaborazione e le sinergie tra le diverse strutture operative in Sardegna, nonché illustrati i progetti messi in campo per la diffusione della cultura di protezione civile.

A conclusione dell’incontro, i rappresentanti istituzionali faranno visita al Campo scuola “Anch’io sono la protezione civile” di Assemini,loc. Is Olias, dove saranno presenti, oltre ai ragazzi coinvolti, anche i volontari delle Organizzazioni gemellate attualmente presenti in Sardegna.

Per altre notizie simili clicca qui: Il Ferragosto dei Carabinieri