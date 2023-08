Prociv Arci Gavoi: Campo Scuola 26 Agosto 2023

Dal 26 Agosto al 1 Settembre presso il Santuario campestre di Sa Itria – Gavoi

Nell’ambito delle iniziative volte alla prevenzione e tutela dell’ambiente, l’Associazione Prociv-Arci Gavoi partecipa alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, promosso dal Dipartimento Nazionale della Protezione civile; in collaborazione con le direzioni regionali e le organizzazioni nazionali e locali di volontariato e di protezione civile.

Il campo avrà luogo presso il Santuario campestre di Sa Itria, dal 26 agosto al 1 settembre e vedrà la partecipazione di 30 ragazzi delle scuole medie di Gavoi nati nel 2010-2011.

Durante il Campo i ragazzi saranno coinvolti in un percorso didattico di una settimana che alterna esercitazioni pratiche a lezioni teoriche e giochi di gruppo, con momenti di animazione ludico-ricreativi, dove conosceranno i rischi presenti sul proprio territorio, imparando i corretti comportamenti da tenere in caso di emergenza grazie anche al coinvolgimento e agli insegnamenti dei rappresentanti delle strutture operative del sistema di protezione civile.

Il programma didattico

Il programma didattico prevede le seguenti aree tematiche all’ interno della quale vengono trattati diversi argomenti:

Area A: LA PROTEZIONE CIVILE

Il Servizio Nazionale della Protezione Civile;

Il Piano di protezione civile comunale;

Il Volontariato di Protezione

I ragazzi incontreranno nel campo il Sindaco di Gavoi, le forze di polizia e i Carabinieri della stazione di Gavoi e i referenti della Direzione Generale Regionale della Protezione Civile.

Area B: IL RISCHIO INCENDI BOSCHIVI

Le attività di prevenzione e la lotta attiva, a cura del Corpo Forestale e Vigilanza Ambientale di Gavoi, con gita didattica presso la sede operativa dei vigili del fuoco di Nuoro e il C.O.P. di Farcana.

Area C: ATTIVITÀ SUL CAMPO

Logistica, Orientamento, Telecomunicazioni, Educazione Civica/Sostenibilità Ambientale, a cura dei volontari della Prociv-Arci di Gavoi;

Unità Cinofile, a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato Gallura Padru;

Primo Soccorso, a cura della Croce Rossa Italiana – Comitato di

Le dichiarazioni della presidentessa dell’associazione Angioletta Cadau

“Il dipartimento della Protezione Civile –

sostiene la presidentessa dell’associazione Angioletta Cadau –

in questi ultimi anni sta investendo moltissimo sulle iniziative finalizzate alla diffusione tra i giovani della cultura del rispetto del territorio e della prevenzione sui rischi e alla conoscenza dell’attività di protezione civile come esercizio di vivere civico, ne sono un esempio anche la Campagna IO NON RISCHIO e il progetto IO NON RISCHIO – SCUOLA, sempre promosse dal Dipartimento della Protezione Civile, alle quali la Prociv Arci Gavoi partecipa da diversi anni.

La nostra associazione inoltre promuove durante tutto l’anno iniziative educative con i ragazzi in ambito ambientale e di educazione civica come la Festa degli Alberi, la Giornata dell’Acqua, Festival del Cinema, escursioni e altre giornate ecologiche”.

Gavoi, 24 Agosto 2023