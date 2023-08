Presentazione del Romanzo “La stanza chiusa” di Giuseppe Tirotto al General Festival 2023

Il Genera Festival 2023, evento culturale di rilievo per il territorio, che esplora ed interpreta i nuovi ed i vecchi linguaggi della scrittura; ha deciso di ospitare la presentazione dell’ultimo romanzo di Giuseppe Tirotto, “La stanza chiusa” edito da Catartica Edizioni. L’appuntamento è fissato per mercoledì 23 agosto alle ore 21:00 in Piazza Nuova a Castelsardo. L’ingresso è aperto a tutti, un invito a immergersi nelle atmosfere suggestive descritte raccontate dall’autore castellanese.

“La stanza chiusa”

È un romanzo ambientato in un paese sardo che si affaccia sul mare, intrecciando storie degli anni ’60 e ’80 con un passato ancor più remoto. Paolo, uno scrittore in crisi, eredita un misterioso lascito dal suo amico Camillo, recentemente scomparso. L’enigmatica eredità include una lettera che apre le porte al passato, guidando il protagonista alla scoperta dei motivi che hanno portato l’amico sull’orlo dell’autodistruzione. La ricerca svela enigmi stratificati, come pezzi di un puzzle intricato, che conducono ai diari di un’antenata di Camillo, custoditi in una stanza chiusa da ben ottant’anni.

Giuseppe Tirotto

È uno scrittore e poeta bilingue originario di Castelsardo noto per le sue opere che esplorano le profonde radici della sua terra. Con opere come “Lu bastimentu di li sogni di sciumma” (1996), “Agra Terra” (2005) e “Piccinni in Castorias” (2018), ha saputo catturare l’essenza e la bellezza della sua terra.

Il General Festival 2023 offre un’opportunità unica per entrare in contatto con l’autore e immergersi nell’atmosfera coinvolgente del suo ultimo lavoro letterario.

Non perdete l’occasione: Mercoledì 23 agosto, ore 21:00, Piazza Nuova

