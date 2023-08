Party nei villaggi? Sì, grazie! Derek Reiver racconta Apertiperferie @ Verde Mare – Marina Palmense (Fermo)

Abbiamo incontrato Derek Reiver, dj producer attivo in molti dei top club italiani che spesso pubblica la sua musica su label di riferimento come Ego, Keep, Jango ed Individual. Ci ha raccontato la sua esperienza con Apertiperferie, al villaggio Verde Mare di Marina Palmense, a Fermo, nelle Marche.

“È sempre anche quest’anno un’esperienza molto emozionante. I grandi eventi ti danno un’energia incredibile, l’adrenalina è al massimo, non vedo l’ora di esibirmi, non vorrei mai smettere di esibirmi”, racconta Derek Reiver.

Party nei villaggi? Sì, grazie! Derek Reiver racconta Apertiperferie @ Verde Mare – Marina Palmense (Fermo)

Party nei villaggi? Sì, grazie!

Che differenza c’è tra la console di un club e quella di un grande villaggio turistico?

Sicuramente nel club puoi spingerti di più nel mondo underground, mentre in villaggio, nonostante ci siano centinaia di persone di fronte a te, son tutte persone che vogliono solo divertirsi con leggerezza. Per questo bisogna tenere una linea più pop in ogni genere musicale che si propone. Il villaggio è molto ‘formate’ per un dj. Qualsiasi dj che sia passato da un villaggio lo sa.

Come è nata la tua collaborazione con l’agenzia di animazione Apertiperferie? Dove è situato il villaggio turistico Verde Mare?

La mia prima collaborazione con Apertiperferie risale al 2007, quando ho iniziato a girare i primi dischi. Proprio da loro ho acquistato la mia prima console per dj. Ho perso il conto, ma penso di aver suonato in oltre mille eventi al Verde Mare, villaggio turistico nel centro delle Marche, a Marina Palmense. La struttura ospita circa 170.000 persone ogni estate.

Cosa succede di preciso a Verde Mare?

Nel villaggio, Apertiperferie propone moltissime attività, dai tornei sportivi, al miniclub. Il punto di forza sono però gli spettacoli serali. Sul palco portano molti attori e ballerini professionisti, e mettono a disposizione degli show anche tecnici e collaboratori dalla lunga esperienza, ad esempio Ruiz Tech o RTlab. Zero serate noiose!

Quest’anno sono stati proposti Il Re Leone, Moulin Rouge e Febbre da Cavallo, ma anche varietà, serate giochi, moltissimi dj set. I villeggianti a fine vacanza restano sempre soddisfatti dal lavoro dell’animazione e le recensioni ne sono la dimostrazione.

I pool party (da quelli di Las Vegas a quelli di Riccione alll’Aquafan) e le feste non in discoteca ma altrove sono da sempre momenti di grande divertimento… Come mai però tanti dj “snobbano” questo tipo di eventi?

Forse vengono snobbati perché non ritenuti “cool”, forse perché c’è la corsa al locale top o al festival. La verità è che questo tipo di festa, se ben organizzato, può essere altrettanto importante. Quest’anno a Ferragosto in villaggio con Apertiperferie a fine dj set sono partiti i fuochi d’artificio direttamente dal palco, proprio come succede per i migliori locali al mondo.

È stata un’emozione indescrivibile, mi ha dato un senso di appagamento immenso. Per questo posso solo ringraziare il mio amico Ulisse Ruiz che ha permesso la realizzazione di questo evento.

Vuoi raccontarci altro del Verde Mare e di Apertiperferie?

Il villaggio turistico Verde Mare è situato direttamente sul mare, a Marina Palmense, Fermo. Immerso nel verde, ai piedi di un antico borgo medievale. Con oltre 50 anni di storia è un riferimento per tutti i vacanzieri che vogliono vivere un’esperienza indimenticabile.

L’agenzia di animazione Apertiperferie mantiene il focus su l’innovazione con un nuovo approccio aziendale verso il turismo grazie anche ai servizi tecnologici pensati per il villeggiante, presente sul territorio da oltre 30 anni, ogni anno evolve, cresce e si migliora.

Chi è Derek Reiver

Deejay e produttore italiano, Derek Reiver Inizia la sua esperienza nei club molto giovane, diventa resident di importanti locali del nord Italia come ”le Rotonde di Garlasco”, ”Gilda – Castelletto Ticino”, ”The Beach – Milano” e da ballare tutte le discoteche di riferimento del pavese. Negli anni, riesce a portare la sua musica in diverse regioni italiane, dal Nord al Sud, arricchendo così la sua avventura. La radio ha sempre accompagnata la sua storia. Dagli inizi in una piccola emittente locale insieme a un gruppo di amici, ai radioshow suonati in molte radio, anche internazionali, sia FM che Web.

Diversi programmi radio come regista e selezionatore musicale sono stati realizzati nel corso del tempo. Nel 2015 fa il suo esordio come produttore, molti dei suoi brani sono stati suonati in tutto il mondo, entrando nelle classifiche di radio e portali dedicati. Tra le sue produzioni risulta particolarmente legato al remix della hit internazionale anni ’90 “Gam Gam” di Pilato e Monti.

La sua “Save Me, nel remix di Mike Dem, è stata suonata sul palco del celeberrimo festival belga Tomorrowland ed ha raggiunto anche ascolti altissimi su Spotify. Ha firmato brani con label internazionali come Ego, Keep, Jango, Individual. La sua musica è in continua evoluzione e solo il tempo dirà dove arriverà.