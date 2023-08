Partirà domani ”L’altrove: dove imparare a vivere, imparare a vivere in un dove”, la rassegna cinematografica curata da Roy Menarini

Scena Natura 2023



in programma ogni giovedì di agosto a Fienile Fluò



Si parte con il film Le otto montagne vincitore di 4 David di Donatello

Partirà sui colli bolognesi “L’altrove: dove imparare a vivere, imparare a vivere in un dove“, la rassegna cinematografica curata da Roy Menarini, critico cinematografico e docente universitario, in programma ogni giovedì sera di agosto.

Gli appuntamenti saranno alle 22.00 a Fienile Fluò (via di Paderno, 9 – biglietto € 7,00 – ridotto € 5,00) nell’ambito di Scena Natura 2023, la rassegna multidisciplinare che durerà fino al 21 settembre.

Le otto montagne

Si comincia quindi domani sera, giovedì 3 agosto, con Le otto montagne di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (2023), adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti. Il film è vincitore di 4 David di Donatello, tra cui quello per il miglior film. Un’ode all’amicizia e ai ricordi per una pellicola intima e ricca di tenerezza.

Pietro, un ragazzo di città, trascorre le sue vacanze estive in un paesino montano dove stringe amicizia con Bruno, un coetaneo del luogo. Nel corso degli anni, le loro vite si intrecciano e si dividono, fino a quando una tragedia li riunisce. Nonostante le difficoltà, la loro amicizia resiste, anche di fronte a scelte di vita estreme e alla distanza che si crea tra di loro.

A cura dell’associazione culturale Crexida/Anima Fluò, Scena Natura 2023 si svolge in un luogo incantato che si affaccia sugli spettacolari calanchi dei colli bolognesi. Un posto immerso nella vegetazione dove la creatività può esprimersi liberamente e dare vita a nuovi modi di comunicare e sperimentare.

Teatro, danza, musica, proiezioni cinematografiche, dj set e eventi immersivi in natura

Linguaggi diversi si mescolano armoniosamente in questo festival originale e fluido nel narrarsi; favorendo la creazione e la proposta di progetti artistici che si misurano con tematiche attuali e linguaggi contemporanei e si relazionano con l’ambiente utilizzandolo come fonte di ispirazione e scenografia naturale. È proprio l’ambiente il tema attorno al quale si costruiscono gli appuntamenti di spettacolo in programma ed è l’ambiente che scrive le linee guida di tutti i progetti culturali di Scena Natura e Fienile Fluò.

Scena Natura 2023 gode del supporto di Regione Emilia Romagna e del Comune di Bologna e fa parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

Per tutte le info sui biglietti degli spettacoli consultare il sito www.crexida.it o www.fienilefluo.it oppure contattare telefonicamente il numero: 051.589484