Ovodda, parte il Sonala Fest, ospiti Paolo Fresu e Salvatore Niffoi

A Ovodda e nella località San Pietro tantissimi ospiti da Paolo Fresu a Salvatore Niffoi. Sonala Fest: habitat, musica, festa, un incontro di respiro internazionale. L’1 e il 2 settembre la seconda edizione del Sonala dopo il successo del 2022

Ovodda 24 agosto 2023. Musica, arte, incontro, comunità, habitat, festa. Tutto è pronto per il grande ritorno di Sonala Fest il festival culturale e musicale che andrà in scena venerdì 1 e sabato 2 settembre a Ovodda. Organizzata dall’associazione Sonàla, presieduta da Fabio Calzia, la kermesse nata un anno fa, si apre al mondo con ospiti di caratura internazionale. Per la seconda edizione del festival inizia il conto alla rovescia. Paolo Fresu, Salvatore Niffoi, Pierpaolo Vacca, Rossella Faa sono solo alcuni nomi dei protagonisti del fittissimo programma della due giorni.

Sonala Fest

«Il Sonala è un festival di nuova generazione, è una sfida nell’affrontare argomenti complessi, come possono essere la musica improvvisata o il futuro delle tradizioni, mettendoli in un contesto in cui c’è uno spazio sociale in cui ci si confronta con persone di tutte le età – spiega il presidente Calzia – dai bambini fino ad arrivare a un pubblico più adulto vivendo il Sonala sia nel contesto paesano sia nell’agro della chiesa di San Pietro». Si parte venerdì 1 settembre, dalle ore 17:00, con “Sonala Lab” nei locali dell’ex scuola elementare. Un workshop musicale gratuito rivolto ai bambini dai 6 ai 10 anni e curato da Antonella Sedda, cantante lirica ed esperta di didattica della musica e da Fabio Calzia, musicologo.

«Ci troviamo in un ambiente in cui il bambino cresce tradizionalmente intriso di musica – prosegue Calzia – con il laboratorio cerchiamo di potenziare quei vecchi canti come le ninne nanne o dei vecchi giochi come “duru duru” per trasformarli in una nuova consapevolezza nel poter far musica sarda imparando i rudimenti nelle sue forme più semplici. Partiamo dall’immediato da queste fasi ritmiche e sillabiche che costituiscono questi canti-gioco per bambini».

Gli appuntamenti

Alle ore 21:00 nel centro di aggregazione sociale, verrà inaugurata la mostra personale “I 12 graffi”, dell’artista oranese Roberto Ziranu. Dodici volti di isolani illustri che si sono distinti in diversi campi, dalla cultura, allo sport, alla musica arrivando perfino alla figura tra mito e realtà dell’Accabadora. Insieme a quest’ultima, sono stati realizzati con le tecniche dello sbalzo e della fiammatura: Gigi Riva, Eleonora d’Arborea, Maria Carta, Andrea Parodi, Paolo Pillonca, Giovanni Lilliu, Maria Lai, Costantino Nivola, Grazia Deledda, Pietro Sanna e Edina Altara. L’esposizione sarà visitabile per tutto settembre.

All’inaugurazione seguiranno i live set de “Sa Pianola Trio” con Marco Bande (tastiera e organetto), Fabio Calzia (chitarra) e Mauro Conti (batteria), e alle ore 23:00 Tzilleri Night: Over Duo, al Bar Jjui di Stefano Soru, con Marco Pizzardo (chitarra e voce) e Andrea Scanu (violino). Il trio sarà accompagnato dal cantautore e musicista ovoddese Fabio Sedda. Sonala Fest promette grandi emozioni e si rivela ancora una volta grande attrattore culturale.

«Dopo il risultato dello scorso anno ci aspettiamo un successo ancora più grande, visti gli artisti di grande spessore che arriveranno a Ovodda – dice la sindaca Ilenia Vacca – per noi è un grande onore averli in paese e inoltre siamo orgogliosi del nostro compaesano Pierpaolo Vacca, del suo percorso artistico e di quello che sta realizzando. Sarà uno dei protagonisti di questa edizione del festival capace di valorizzare tutta la cultura artistica nelle sue varie forme». I legami tra scrittura, musica e spettacolo si faranno ancora più stretti nella giornata di sabato 2 settembre.

San Pietro

Ci si sposterà per l’occasione nella località San Pietro dove sorgeva un vecchio villaggio medioevale oggi scomparso. Alle ore 17:30 appuntamento con “A chiacchiera in Santu Predu”. Lo scrittore di Orani Salvatore Niffoi dialogherà con i musicisti di Tango Macondo, Paolo Fresu, Pierpaolo Vacca, Daniele di Bonaventura, moderati da Liborio Vacca. Il richiamo alla Sardegna, identitario di Niffoi, si riflette in Tango Macondo, lo spettacolo teatrale ispirato proprio al suo libro “Il Venditore di Metafore“. La storia è quella di Mataforu, un eccentrico contadino cantastorie e del suo viaggio da Mamoiada fino a Macondo, il paese immerso nella foresta colombiana, che Gabriel Garcìa Màrquez inventò per il suo Cent’anni di solitudine.

In questa atmosfera, dalle ore 18.00, saranno le note toccanti e universali della tromba di Paolo Fresu, accompagnata dall’organetto di Pierpaolo Vacca e il bandoneon di Daniele di Bonaventura a chiudere l’incontro. Alle 20:00 si prosegue con “Aperisona” live set con Dj Cris, al secolo Cristian Orsini. Alle ore 22:00 è il momento di “Paraulas” il ritmo delle parole, Prod Insulae Lab centro di produzione musicale. Uno spettacolo che rappresenta attraverso la musica gli incontri e scontri tra diverse culture. Paraulas è con Rossella Faa e Elisa Nocita (alle voci), con Sebastiano Dessanay (contrabbasso), Giacomo Deiana (chitarra), Emanuele Primavera (Batteria). Si chiude l’intensa giornata alle 23.30, con il Duo Barracca, Enrico Mantovani (chitarra elettrica) feat Giuseppe Muggianu (voce e chitarra).

Un augurio per il festival

Un evento attesissimo. «Il Sonala Fest rafforza l’entusiasmo che abbiamo già riscontrato nella prima edizione di grande successo – commenta la vicesindaca Maria Moro – ci auguriamo che questo festival possa mantenersi nel tempo. Partire con nomi di questo calibro fa ben sperare per il futuro, si deve arrivare sempre più in alto. Per Ovodda è sicuramente un elemento di grande prestigio avere un gruppo di persone che è riuscito a mettere insieme un vero e proprio movimento culturale e territoriale. È un grande incontro che va oltre la musica e che abbraccia tante altre arti, c’è un coinvolgimento di una comunità, di tutti noi ovoddesi».

La manifestazione abbraccia anche la moda e la pittura offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare le creazioni di due artiste ovoddesi. Michela Vacca, stilista e proprietaria dell’atelier di Moda Big Mistake e la pittrice Daria Lai completeranno il disegno del poliedrico Sonala Fest.

