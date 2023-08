HP Sport in Veneto per la salita di “Vittorio Veneto-Cansiglio”

HP Sport in Veneto con Da Ross (Fabia R5) per la salita di “Vittorio Veneto-Cansiglio”

Cresce l’attesa per la 41.ma edizione della cronoscalata automobilistica “Vittorio Veneto-Cansiglio” valida per il Trofeo Italiano Velocità Montagna – Centro Nord, in provincia di Treviso, la cui prima edizione andò in scena nel lontano 1924, e nel 2012 si è corsa l’edizione del quarantennale. La competizione veneta, vedrà impegnata la struttura di HP Sport con Matteo Da Ross al volante di una Skoda Fabia R5 di Autosport 23 gommata Pirelli. Un programma che avrà come quartier generale la città di Fregona che ospiterà da venerdì 24 agosto le verifiche sportive e tecniche in piazza II Giugno.

La giornata di sabato vedrà invece i concorrenti effettuare le prove ufficiali (primo turno 8:15 il secondo a seguire). Domenica la gara, con lo start della prima ascesa alle 8:15 e subito dopo gara2. Il percorso in salita che Da Ross dovrà affrontare misura 5,930 metri da Mezzavilla a Valsalega, con dislivello di 443 metri e pendenza media del 7,65 per cento, che presenta tutta un serie di difficoltà, curve veloci e tornanti, comprese due chicane di rallentamento nel tratto finale dove le auto sono in grado di esprimere alte velocità.

