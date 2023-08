Novita’ A Poltu Quatu: Apre Eden – Bonbonniere Per Serate Vista Mare

Poltu Quatu, agosto 2023. Il mese di agosto apre con una novità per Poltu Quatu: arriva Eden-Bonbonniere per chi in Sardegna desidera trascorrere serate in cui la buona tavola è accompagnata dalla musica del dj set con vocalist.

Eden-Bonbonniere nasce dall’unione di Eden Experience – ristorante club che a Roma si trova all’interno della riserva naturale di Monte Mario – e di Joe Fournie che, dopo lo scorso anno, torna a Poltu Quatu con il suo club internazionale Bonbonniere, protagonista di serate esclusive in diverse parti del mondo.

Location d’eccezione per l’estate 2023 Poltu Quatu, nel nord della Sardegna, affacciata sulla Marina e sul fiordo per le magiche notti d’agosto; ai fornelli lo chef Alessandro Sacchetti con un menu di mare e di terra, per tutti i gusti, con piatti che vanno dai crudi alle insalate di mare, dalle tartare alla classica caprese, dallo spaghettone alle vongole e bottarga al tonnarello cacio e pepe con tartare di gambero rosso, dal tataki di tonno al gran fritto di calamari per poi concludere con dolci e frutta di stagione.

Eden-Bonbonniere

Eden-Bonbonniere è aperto tutte le sere (per info e prenotazioni tel.348.8852719) ed è nel cuore del borgo di Poltu Quatu, un borgo che è una realtà unica nel suo genere, con una scenografia naturale creata dal fiordo affacciato di fronte L’Arcipelago di La Maddalena e dalla magia della luce che varia nell’arco della giornata, tra il rosa delle rocce di granito, il verde della macchia mediterranea e l’azzurro del cielo e del mare cristallino.

Qui, non c’è bisogno dell’auto, tutti i servizi sono a portata di mano, tra la promenade che costeggia la baia e i vicoli che si snodano all’interno:

per il soggiorno la scelta è tra il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve, per vivere la vacanza 5 stelle; la Marina dell’Orso è l’approdo sicuro per le imbarcazioni, meta irrinunciabile per chi arriva dal mare; per l’aperitivo o la cena tante le proposte, con il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du Port by Tanit, mete irrinunciabili per la terrazza sul mare e le proposte enogastronomiche; ma anche per lo sport e il benessere Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel; per il benessere la spa con trattamenti su misura. E poi shopping e intrattenimento durante tutta la stagione.