Noodles pubblica il nuovo singolo “Street Imprinting”

NOODLES torna, su tutte le piattaforme digitali da venerdì 4 agosto, con il nuovo inedito, “STREET IMPRINTING”, pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.

Dopo le release: “Stica” e “Run Run”, pubblicate durante gli ultimi mesi, il rapper di Pioltello presenta un nuovo inedito che si preannuncia come un vero e proprio inno di tutte le periferie del bel paese.

“STREET IMPRINTING” è un brano che celebra l’appartenenza di NOODLES alle strade che lo hanno visto crescere. Il rapper scarica il suo caricatore di punchline a ripetizione sulla ritmica serrata della curatissima produzione di MasterMaind confermando la sua forma smagliante e l’inesauribile ispirazione della sua penna.

Il connubio tra l’attitudine street delle liriche e le sonorità club del beat dà vita, così, ad un brano coinvolgente che unisce due mondi che fanno strettamente parte della cultura urban delle periferie e del background del brillante artista. Un nuovo esaltante episodio del percorso di NOODLES in questo 2023 che non potrà che esaltare tutti gli appassionati del genere.

CREDITS

Artista: Noodles

Produzione: MasterMaind

Label: Evox3music

Distribuzione: Believe Music Italia

Bio

NOODLES – Mario Di Lorenzo, in arte Noodles, è un artista milanese classe ’87. Nasce a Pioltello, nella periferia milanese e, grazie alla passione a lui trasmessa dal padre, si approccia alla musica fin da giovanissimo. Durante le scuole medie, scopre la cultura hip hop rimanendo folgorato dalla figura di Eminem.

In breve, comincia ad interessarsi anche alla scena rap italiana imbattendosi nell’album, “L’Alba”, di Mace e Jack The Smoker.

Il suo esordio arriva nel 2006 con, “Profezie”, un EP che il giovane artista realizza insieme alla sua prima crew: “MIlano Minaccia”. Con questa formazione, in seguito alla pubblicazione della release, si esibisce nelle sue prime performance live aprendo i concerti di diversi nomi di rilievo della scena, tra i quali, Bassi Maestro.

Successivamente stringe un sodalizio artistico con Blade NMk (ex ADP), insieme al quale, nel 2012, dà vita al progetto musicale Fainest. Il duo, tra il 2013 ed il 2018 pubblica tre album: “N.C.M.N” (2013) pubblicato per Qwick, “Mainstreet” (2015) pubblicato per Smilax Publishing e “Invincibili” (2018) pubblicato per Do Not Records.

I due artisti, durante questo periodo, collezionano numerose collaborazioni con nomi del calibro di: Danti, Grido e MasterMaind, tra i tanti. Inoltre, i Fainest calcano moltissimi palchi: dai locali della Milano underground come il Barrios Cafè, fino ai grandi eventi, tra cui: il “Rugby Sound Festival” e la “Festa Dei 20 Anni Dello Zoo di 105” (tenutasi presso l’ippodromo di Milano).

Contestualmente, i brani del duo, entrano nei circuiti radiofonici nazionali

In seguito, Mario intraprende una collaborazione con il maestro Matteo Buzzanca, un’esperienza che influenza il suo, già solido, background e che gli permette di arricchire la sua personalità artistica. Dopo la felicissima avventura con il progetto Fainest, l’artista è pronto ad aprire un nuovo importante capitolo, come solista, sotto lo pseudonimo Noodles:

la scelta del nuovo alias è ispirata al capolavoro cinematografico, “C’era Una Volta In America”, in omaggio al personaggio interpretato da Robert De Niro nella pellicola di Sergio Leone. Il 28 aprile 2023, l’artista pubblica il suo nuovo singolo, “Stica”, in collaborazione con il talentuosissimo producer italo-americano STF, pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.