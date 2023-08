Alghero: La tappa nazionale di beach volley al SummerBeach è stata un successo – Tre tornei nello spazio di due giorni

Record di iscrizioni e di partecipazione

Nell’elettrizzante cornice del Summerbeach Village sul lido san Giovanni di Alghero, lo scorso fine settimana, si è svolta con grande successo la tappa nazionale di Beachvolley. Si sono svolti ben tre tornei: il b1 maschile e femminile e il b2 maschile. La manifestazione, organizzata dalla Polisportiva Sottorete in collaborazione con la Fipav Sardegna, ha visto l’adesione di 55 coppie provenienti da ogni angolo d’Italia. 22 nel torneo b1 maschile, 19 nel torneo b1 femminile e 14b2 maschile. L’evento si è svolto in maniera impeccabile. Nonostante il gran caldo dell’ultimo weekend di luglio, le partite si sono susseguite senza alcun intoppo.

Il primo giorno, oltre 70 gare sono state condotte abilmente dai due supervisor e dalla squadra di arbitri della federazione. La domenica ha poi offerto il climax con partite emozionanti e finali infuocate. Presenti anche le autorità federali con in prima linea il presidente della Fipav Sardegna Eliseo Secci e dal presidente del comitato territoriale del Nord Sardegna Giusy Piredda che hanno partecipato attivamente alla manifestazione e premiato gli atleti. Il trionfo maschile del torneo B1 è andato dopo uno scontro molto combattuto alla coppia sarda formata dal veterano Yuri Balsamo e Simone Calarco che hanno prevalso sulla coppia torinese composta da Fabrizio Mussa e Raoul Acerbi, mentre il successo femminile è stato appannaggio di Shpuza Oriola e Serena Cimmino che hanno battuto la coppia formata da Dunja Pirolic e Justine Lorandi.

Le prime cinque coppie di ogni categoria si sono divise un montepremi di 4000 euro. Nel torneo B2 maschile hanno prevalso Enrico Niola e Andrea Virdis contro l’affiatata coppia Antonio Nettuno-Loris Bodini. Alla fine del torneo B1 maschile Yuri Balsamo e Simone Calarco esprimono tutta la loro felicità per il trionfo finale: “è stato incredibile, un successo quasi insperato. Siamo riusciti a vincere tutti i set perdendone soltanto uno. Ormai la tappa di Alghero è sinonimo di qualità, bisogna essere preparati perché qui vengono giocatori forti. Ormai si parla spesso della tappa di Alghero come una delle più importanti e ben organizzate. Grazie anche all’organizzatore Stefano Ogno e il suo staff per l’accoglienza e la bella riuscita dell’evento.

A queste parole si unisce il presidente della ASD Polisportiva Sottorete Stefano Ogno che ha commentato con orgoglio: “Sono stati due giorni intensi ed estenuanti per mente e corpo, ma è stato tutto ripagato da una grande soddisfazione per aver raggiunto questo risultato dopo tanti anni di sacrifici e di risultati sempre più importanti. Stiamo crescendo sempre più, riceviamo continuamente complimenti ed elogi da tutti. Atleti, allenatori, esponenti federali, il pubblico e i nostri fan super entusiasti. Sono e siamo veramente felici.

Voglio ringraziare tutti coloro che hanno creduto in me e nel nostro progetto in tutti questi anni. Non li nomino uno per uno solo per paura di dimenticarne qualcuno. Ma abbiamo avuto il sostegno di tutti: dalle attività commerciali, dalle amministrazioni, comunale di Alghero e Fondazione Alghero, la regione Sardegna, della provincia di Sassari, fino alla federazione Pallavolo e senza dimenticare il grande apporto degli amici e fan del SummerBeach. Complimenti a tutti i partecipanti per l’impegno e la grinta che hanno dimostrato. Per me è motivo d’orgoglio la vittoria dei due atleti sardi e soprattutto un’immensa gioia per Yuri un grande atleta e oggi un amico che ha vinto la prima edizione del summerbeach ben 19 anni fa e oggi è ancora in perfetta forma a dar filo da torcere ai più giovani. Davvero complimenti.”

Scritto da Pasqualino Trubia