ROMA (ITALPRESS) – Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. È il nome della nuova piattaforma per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, presentata dal ministero del Welfare nell’ambito della riforma che supera il reddito di cittadinanza. Il nuovo portale, realizzato in collaborazione con l’Inps, è attivo a partire dal primo settembre. Il progetto mette in rete si occupa di occupazione: le Regioni, il Ministero, l’Inps e le Agenzie per il lavoro.

sat/gsl