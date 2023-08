‘Metti in pista la solidarietà’

Lotteria di Beneficenza, ‘Metti in pista la solidarietà’

Si è conclusa la lotteria “Metti in pista la solidarietà”, promossa dal Comitato Sardegna della Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro per la raccolta di fondi destinati alla ricerca oncologica.

Ieri, 3 agosto 2023, alle ore 11.00 è stato estratto il numero vincente.

Il biglietto estratto è il n° A01915 vincitore del premio in palio: BICICLETTA ELETTRICA MODELLO SMART WAY M1 PLUS

Per informazioni: 070664172 – com.sardegna@airc.it

La Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro ETS – Comitato Sardegna ringrazia:

CFadda Fai da Te

Supermercati PAN

E-mobility store

e tutti coloro che hanno contribuito alla distribuzione dei biglietti.

Lotteria provinciale “Metti in pista la solidarietà” 2023 (airc.it)

