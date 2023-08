Si concluderà mercoledì 9 agosto alle ore 21 al Parco delle Arti di Molineddu, la prima edizione dei Cantieri di Filosofia per non addetti ai lavori.

Cinque serate divulgative per riscoprire la filosofia, organizzate dalla Società Filosofica Italiana (SFI) sezione di Sassari in collaborazione con l’Associazione Parco delle Arti APS e tenute dai docenti delle scuole superiori.

Mercoledì 9 agosto alle 21 l’ ultimo incontro dei Cantieri di Filosofia al Parco delle Arti di Molineddu (Ossi)

Gli incontri, che per cinque settimane hanno animato le serate al Parco delle Arti, hanno visto infatti, diversi docenti delle scuole superiori di secondo grado della provincia di Sassari raccontare in maniera semplice le origini della filosofia, accompagnando gli spettatori alla scoperta del pensiero filosofico.

Tanti i temi affrontati: da Parmenide ad Eraclito, dal mondo delle idee al mito della Caverna di Platone passando per il pensiero attuale di Pitagora e Democrito fino alla concezione filosofica di Aristotele. Un linguaggio semplice ma completo che ha permesso al pubblico, attento e appassionato, non solo di approcciarsi per la prima volta al pensiero filosofico ma anche di riscoprire in una chiave nuova autori già conosciuti sui banchi di scuola.

L’ultimo incontro, mercoledì 9 agosto alle ore 21, sarà tenuto da prof. Luigi Canalis del Liceo Azuni di Sassari e dalla prof.ssa Strinna del Liceo Castelvì di Sassari e condurrà gli spettatori alla scoperta della figura del filosofo Epicuro e della corrente dello stoicismo.

