A margine della visita del Presidente del Consiglio, gli esponenti partenopei di Fratelli d’Italia esprimono un sentito ringraziamento per la riposta dell’Esecutivo all’episodio di violenza consumatosi al “Parco Verde” di cui sono state vittime due cugine di 10 e 12 anni

“Non si è assistito a una iniziativa politica, né a un intervento governativo. Oggi, a Caivano, è stata ribadita la centralità dello Stato.

Lo Stato c’è e ci sarà senza se e senza ma. Legalità, sicurezza e libertà restano valori fondanti della nostra Costituzione da preservare, ribadire e rilanciare.

La presenza del Presidente del Consiglio è un fatto storico per questo Comune. Caivano è da sempre un luogo abbandonato dalle istituzioni locali. I cittadini vivono da anni un sentimento di persistente rassegnazione. Si è permesso che l’illegalità prevalesse nei territori a scapito del buon senso.

Ribadiamo che l’iniziativa dello Stato, rappresentato dal Premier Meloni, è di atti concreti. L’Esecutivo a guida Meloni sta dimostrando di essere pronto ad affrontare le varie problematiche del nostro territorio.

L’obiettivo è chiaro: portare sicurezza, legalità, libertà e sviluppo in territori rimasti per anni emarginati, spesso al centro dell’attenzione per gravi e tristi episodi di violenza”.

