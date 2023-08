L’omaggio di Betobahia alla Romagna

Il cantautore sammaurese Betobahia presenta “Viva la Romagna”, una nuova canzone d’amore creata con il tipico sound della musica dance della discoteca anni ’90

Un omaggio in musica alla Romagna firmato da un vero romagnolo. Dall’incontenibile creatività di Alberto Pazzaglia, per tutti Betobahia, nasce una nuova canzone che, in linea con le mode del momento, ripropone il sound della musica dance della discoteca anni ’90. Si intitola “Viva la Romagna”, un brano tutto da cantare, da ballare e da saltare composto sui 130 BPM, un ritmo tipico della discoteca.

Al grido di “Benvenuti in Romagna” e “I love Romagna”, il nuovo inno della nostra terra propone il ritmo incalzante delle serate romagnole, una vera e propria “bomba dance” con un obiettivo nobile: rilanciare l’immagine della Romagna dopo un’estate che – tra alluvioni e carovita – ha regalato più musi lunghi che sorrisi.

advertisement

“La canzone è stata scritta in poco tempo – spiega Beto – dopo il classico lampo artistico, ho rifinito il brano in studio insieme al maestro Luca Bongiorni. Mi sono subito reso conto che la canzone filava bene, ma mi mancava il tocco finale e allora ho chiesto una collaborazione alla mia amica cantante Mirna Fox, una delle voci più belle della nostra Romagna. Il risultato è un bel brano con un significato profondo, una canzone che rilancia l’immagine della Romagna come una terra che non finisce mai di stupire, che regala emozioni”.

Un brano coinvolgente

Il brano, come è nello stile di Betobahia, è corredato da un video che ritrae uno dei concorsi di bellezza “Top miss” di Carmelo Tornatore. Perché la Romagna è, da sempre, anche la terra delle belle donne e dunque non poteva mancare l’omaggio alla bellezza.

Insomma, dopo il grande successo della canzone dedicata a Misano, il vulcanico cantautore Betobahia – nell’anno in cui si celebra il ventennale di “Ciapa la galeina”, il suo successo planetario – tira fuori un’altra magia dal suo cilindro regalandoci un brano dance tutto da ballare.

La canzone è già disponibile su tutti gli Store musicali YouTube, iTunes, Spotify, Amazon music, Instagram e Alexa.