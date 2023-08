Le notti musicali, domani chiude il sipario sul festival

Le notti musicali, domani chiusura di sipario sul festival. Sul palco: Enrico Pace, Andrej Bielow, Nicolas Fromonteil, Marc Danel, Gilles Millet e Cheng Yan Ho

Chiude il sipario domani (martedì 29 agosto) su Le notti musicali, il festival inserito nell’Accademia internazionale di musica di Cagliari in corso sino a giovedì.

La serata, in programma come sempre alle 21 nell’Auditorium del conservatorio di musica “G. P. da Palestrina“, sarà tutta nel segno di Brahms. Del compositore tedesco nella prima parte della serata sarà proposto il Quartetto n. 3 in do min. op. 60 per pianoforte e archi: sul palco il grandissimo pianista Enrico Pace, apprezzato per la sua eccezionale arte del tocco, il violinista Andrej Bielow, considerato tra i maggiori violinisti ucraini della sua generazione, il giovane violoncellista Chen Yang Ho e il violista Nicolas Fromonteil.

In chiusura, il quintetto formato da Enrico Pace, i superbi violinisti francesi Marc Danel e Gilles Millet, il pianista Cheng Yan Ho e Nicolas Fromonteil di Brahms affronteranno il Quintetto in fa min. op. 34 per pianoforte e archi, opera che il compositore tedesco consegnò nella sua versione definitiva nel 1864, dopo numerose rivisitazioni.

Per informazioni e biglietti: Box Office Sardegna, viale Regina Margherita 43, tel. 070/657428 – Mail: info@boxofficesardegna.it

Con la chiusura del sipario su Le notti musicali la musica non si ferma: mercoledì 30 agosto alle 17,30 nel giardino d’inverno del T Hotell’appuntamento è con Le Notti musicali before, il minifestival che vede i virtuosi dell’Accademia dare prova delle competenze acquisite durante le masterclass. Giovedì 31 agosto, invece, nella rinnovata aula magna del conservatorio di Cagliari, grande concerto di chiusura dell’edizione 2023 dell’Accademia.

Il festival Le notti musicali è realizzato con contributo di: Regione Autonoma della Sardegna(Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio), Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari.

In collaborazione con il T Hotel.

