Incidente marino del 10 agosto 2023 a Capo Figari: la Procura della Repubblica di Tempio Pausania ha gli elementi per ricostruire la vicenda

Mentre la Procura della Repubblica di Tempio Pausania renderà pubblica la ricostruzione dell’incidente, proseguono le ricerche del marinaio disperso.

A largo di Capo Figari ( Golfo Aranci) in data 10 agosto si è verificato un incidente tra un traghetto di linea Olbia-Livorno ed un moto peschereccio. Lo stesso ha causato l’affondamento di quest’ultimo e la dispersione in mare di un marinaio. Preso atto delle notizie già divulgate dai media su atti dell’inchiesta, al fine di garantire un corretto esercizio del diritto di informazione e tenuto conto della rilevanza pubblico-sociale dell’evento, la Procura della Repubblica di Tempio Pausania, ha acquisito, nell’immediatezza del fatto, gli elementi necessari alla ricostruzione della vicenda. La compiuta valutazione di tali elementi sarà infatti svolta nei prossimi giorni. Sono tuttora in corso le ricerche del marinaio disperso che, all’atto del sinistro, si trovava a bordo del moto peschereccio.

