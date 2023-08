Il 29 agosto 2023 il Cabudanne incontra la poesia di Nanni Falconi e il 30 agosto arriva l’ex magistrato Gherardo Colombo. Tanti gli appuntamenti

“Si fa presto a dire “fondata sul lavoro” o che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale. In realtà la nostra Costituzione ha subito in questi anni una trasformazione strisciante.

I principi che l’avevano plasmata sono mutati e il significato di alcune parole chiave, come “solidarietà” sembra sbiadire”.

Così spiega Gherardo Colombo, ex magistrato e giurista che ha scoperto la loggia P2 e ha fatto parte del pool di Mani Pulite, tra gli ospiti attesi della 19° edizione del Cabudanne de sos poetas, il 30 agosto alle 22.00 alla Domo de sa Poesia.

Un’occasione importante per rileggere con occhi nuovi il documento fondativo del nostro vivere civile attraverso il suo volume “Anticostituzione. Come abbiamo riscritto (in peggio) i principi della nostra società” (Garzanti, 2023).

L’autore riscrive in maniera provocatoria alcuni degli articoli della nostra Costituzione, ci invita a riflettere su quale sia la strada da imboccare per costruire una società più giusta.

Dialogano con Colombo, Rosaria Manconi e Enrica Illotto (Perda Sonadora), modera il giornalista Vito Biolchini L’incontro è organizzato in collaborazione con il festival di Oristano “Propagazioni” e sarà segnato in Lingua dei Segni Italiana (LIS).

Federico Raponi con il suo libro “Quando il fumo si dirada”

Apre la serata del 30 alle 18.00 Federico Raponi con il suo libro “Quando il fumo si dirada” (Arti Grafiche Tofani, 2020).

Dialoga con l’autore Manolo Luppicchini. Un mosaico di ricordi a volte evanescenti a volte molto concreti che va a costruire il percorso culturale e politico di una generazione, quella romana della Pantera, dei centri sociali, delle lotte studentesche fino al più contemporaneo Teatro Valle Occupato nel libro di Federico Raponi “Quando il fumo si dirada” (Arti Grafiche Tofani, 2020).

L’incontro “Letture in cambiamento”

Alle 21.00 l’incontro “Letture in cambiamento” con Giuseppina Pintus.

Un inno all’adolescenza, alla sua energia e alla sua bellezza come visione politica per cambiare il mondo, la raccolta di poesie più importante di Elsa Morante uscita nel 1968 “Il mondo salvato da ragazzini” (Einaudi, 2012).

Il giorno prima, il 29 agosto, altri due appuntamenti speciali dedicati alla poesia, sempre nella cornice suggestiva della Domo de sa Poesia

Alle 18.00 il Cabudanne incontra Nanni Falconi, poeta e narratore originario di Pattada (vive a Tempio Pausania) con la sua raccolta di poesie in sardo “Su cantu de su Ciddicoa”, pubblicato con le traduzioni in inglese, francese e italiano in formato ebook dalle edizioni Archivi del Sud con Associazione Sardi del Quèbec 2023.

Presentano Maria Giovanna Filia, Maria Elena Sini, Enedina Sanna. E ancora l’altra sua raccolta di racconti, stavolta solo in italiano, “Miali Pintus” (maxottantotto edizioni, 2022). Presenta Isabella Tore.

Alle 21.00 è la volta di Gianmario Villalta, poeta e direttore artistico di Pordenonelegge, fresco vincitore del Premio letterario internazionale Franco Fortini 2023 con il suo libro “Dove sono gli anni” (Garzanti), tra i più importanti della poesia degli ultimi anni, in cui affronta con la sua scrittura intensa il tempo e la realtà nella quale viviamo. Dialoga con l’autore Fabrizio Lombardo.

