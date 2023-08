HP Sport e Da Ros (Fabia R5) brillano nella cronoscalata “Vittorio Veneto-Cansiglio”

Un weekend carico di emozioni, quello che ha segnato il ritorno della 41.ma cronoscalata “Vittorio Veneto-Cansiglio” tornata ad emozionare dopo unici lunghi anni di stop e ritornata al suo splendore grazie al combinato disposto di Automobile Club Treviso e Comune di Fregona.

Per altre notizie simili clicca qui: Bene HP Sport e Alberto Carniello (Fabia R5) al Rally della Valpolicella

La gara vedeva tra i centodieci concorrenti, la presenza di HP Sport con il suo portacolori Matteo Da Ros al volante di una Skoda Fabia R5 di Autosport 23 gommata Pirelli.

Lungo i tornanti della SP 422 Da Ros segnava il sesto tempo nella prima sessione di prove del sabato, quinto tempo assoluto nella seconda sessione di prove ufficiali.

La domenica in gara 1 confermava la quinta posizione di gruppo, mentre in gara2 era autore del settimo tempo, risultato che lo vedeva concludere la gara al quinto posto di gruppo e secondo di classe, oltre al 17.mo posto nella classifica assoluta.

Per altre notizie simili clicca qui: HP Sport in Veneto per la salita di “Vittorio Veneto-Cansiglio”