Grande successo per la prima edizione dei Cantieri di Filosofia per Non Addetti ai Lavori al Parco delle Arti di Molineddu, un’iniziativa organizzata dall’Associazione Parco delle Arti in collaborazione con la Società Filosofica Italiana sezione di Sassari e il Comune di Ossi.

Rivolti a tutti coloro che desideravano immergersi per la prima volta nel mondo della filosofia o riscoprire autori studiati in gioventù, i Cantieri di Filosofia hanno offerto un ambiente accogliente e stimolante in cui i partecipanti hanno potuto esplorare e approfondire le origini del pensiero filosofico senza alcuna barriera o pre-requisito. Ad accompagnarli nella scoperta, diversi docenti delle scuole superiori della provincia di Sassari.

Tanti i temi affrontati: da Parmenide ad Eraclito, dal mondo delle idee al mito della Caverna di Platone passando per il pensiero attuale di Pitagora e Democrito, dal concetto di morale di Socrate fino alla concezione filosofica di Aristotele e l’essenzialità di Epicuro.

I Cantieri di Filosofia hanno rappresentato un’importante opportunità di arricchimento culturale, prom uovendo la riflessione critica, la discussione aperta e il dialogo costruttivo tra i partecipanti. La collaborazione con le Cantine Alba&Spanedda e Cantina Derudas ha offerto inoltre la possibilità di gustare le eccellenze vinicole del territorio.

Grande soddisfazione per gli organizzatori, tra i quali Bruno Petretto, presidente dell’Associazione Parco delle Arti: “Sono sempre stato affascinato dalla filosofia e proprio per questo sono molto contento per la riuscita dell’iniziativa che dimostra come la filosofia abbia ancora la sua importanza nel mondo moderno. Non solo, ancora una volta Molineddu si conferma un importante punto di riferimento culturale per il territorio.”

Soddisfazione anche per il sindaco di Ossi, Pasquale Lubinu: “Questo breve ciclo di lezioni divulgative di filosofia ha avuto un ottimo riscontro e dimostrato che c’è ancora bisogno di conoscere e pensare criticamente anche nell’epoca della intelligenza artificiale.”

Il ciclo di incontri fa parte degli eventi collaterali organizzati nell’ambito del Festival Arte Evento Creazione la cui 27° edizione è stata inaugurata lo scorso 8 luglio. Un ricco calendario di eventi culturali che anima l’estate al Parco delle Arti: si prosegue il 25 agosto con la talk performance di Manuela Gandini “Qualcosa ci sta sognando” e il Festival Aria che sarà inaugurato il 7 settembre al Parco delle Arti di Molineddu.

