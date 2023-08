A Pirri per la rassegna Sottosuoni con Edda, Joshburger e Musalibre

Ancora musica domani (venerdì 11) a Casa Saddi a Pirri (CA) per la rassegna Sottosuoni con Edda, Joshburger e Musalibre; dopodomani in programma Bob Forte & Sky Dog e Patrick & The Crazy Slivers.

Prosegue domani (venerdì 11 agosto) Sottosuoni, la rassegna ideata dalla cooperativa Vox Day per Cagliari dal Vivo, il vasto programma di attività culturali e di spettacolo promosso dal Comune del capoluogo sardo, che fa tappa nel centro storico di Pirri (CA) per la sua seconda serata in Casa Saddi (ingresso da via Ettore Fieramosca, 17).

L’apertura, alle 19.30, è affidata ai Musalibre, giovane quartetto emergente indie/pop, di base a Quartu Sant’Elena e composto da Alessio Picci e Francesco Sarritzu, alla chitarra e voce, Marco Bucca alla batteria e da Francesco Mattana al basso. La band isolana, che unisce le molteplici influenze dei singoli componenti – indie, cantautorato e rap – oltre ad aver suonato in alcuni eventi di rilievo nella scena locale (Radiolina Contest 2021, Poetto Fest 2022) ha all’attivo un EP e tre singoli, in attesa del prossimo album in uscita quest’anno.

La musica continua con le sonorità alternative-rock di Joshburger, al secolo Joshua Alessandro Terranova, talentuoso polistrumentista sardo-britannico, classe 2001, che unisce stoner, prog e sperimentalismi unici nel suo genere, tra chitarre distorte, musica elettronica, temi ricorrenti e ritmi imprevedibili. Nel 2021 pubblica il suo primo album “Mosaic”, e nel 2023 il concept album “Observer Paradox”, mentre è in lavorazione un nuovo album. Personaggio poliedrico, Joshburger porta il mondo del rock su un altro pianeta: le sue performance, la costruzione del suo mondo e la ricerca musicale lo contraddistinguono e lo rendono immediatamente riconoscibile.

advertisement

Il terzo atto della serata vede in scena una delle voci più originali del rock alternativo italiano, Edda, al secolo Stefano Rampoldi, ex voce dei Ritmo Tribale; nel 2019, a due anni di distanza dal precedente “Graziosa utopia”, ha firmato “Fru Fru”, il suo quinto album da solista, pubblicato da Woodworm Label: un disco inconsueto, inaspettato e maturo, diverso dai precedenti, che devia dai territori del rock duro e puro per percorrere sonorità più leggere (“fru fru”, appunto), ma sempre con un’attitudine rock nei testi e nell’approccio al racconto del suo mondo personale. È del 2022 il suo sesto album prodotto da Gianni Maroccolo, “Illusion”.

Sabato 12 agosto

Sabato 12, terza serata in Casa Saddi, stavolta con ingresso gratuito. Apertura alle 19.30 con Bob Forte & Sky Dog (Giandomenico Fioretto), rispettivamente voce e chitarra il primo, armonica il secondo: un duo attivo dal 2010, con la partecipazione a diversi festival, e che affonda le sue radici nel blues, ma non senza includere anche elementi di funk e jazz. Un set, il loro, che si annuncia dalle atmosfere sia calde e confidenziali, sia energiche e coinvolgenti.

Protagonista del secondo set, Patrick & The Crazy Slivers è un power trio dalle sonorità miste tra roots e neo rockabilly che promette un live esplosivo e coinvolgente. A guidare questo nuovo progetto è Patrick Atzori, volto noto dell’ambiente Rock’n’Roll in Sardegna, affiancato da Gianluca Lo Piccolo al contrabbasso e da Carmine D’Alena, molisano d’origine e sardo d’adozione, alla batteria.

Rinviata invece a data da destinarsi, per un infortunio a uno dei componenti della band, la prevista esibizione di The Colvins.

· Biglietti e informazioni

Il prezzo del biglietto la serata di venerdì 11 agosto è di 10 euro al botteghino, mentre costa 8 euro + diritti se acquistato in prevendita su Vivaticket.com ricercando “Sottosuoni”: www.vivaticket.com/it/tour/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023/3496. Ingresso gratuito per la serata del 12 agosto.

Per seguire gli eventi di Sottosuoni con ingresso gratuito ci si può prenotare su eventbrite.it al link https://www.eventbrite.it/cc/sottosuoni-cagliari-dal-vivo-2023-2434799.

Per altre notizie clicca qui