Giornata Mondiale del Cane ma in Italia niente festeggiamenti: i cani non sono più al sicuro

Il 26 agosto è la Giornata Internazionale del Cane, ma non in tutto il mondo. Le associazioni animaliste lanciano l’allarme: i cacciatori potranno uccidere anche i cani selvatici.

Il 26 agosto di ogni anno, in quasi tutto il mondo, si festeggia la Giornata Internazionale del Cane. Un evento con il quale, tra le altre cose, si spera di poter sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. L’evento, per ovvi motivi, non si può festeggiare in alcune zone del mondo dove i cani vengono uccisi. Tra questi la Cina, la Spagna, e da quest’anno anche l’Italia.

Nel giorno della Festa Mondiale del miglior amico dell’uomo, è protesta per le decisioni della politica italiana. Non possiamo festeggiare la Giornata Mondiale del cane, perchè i cacciatori potranno uccidere anche i cani selvatici, cioè i lupi.

L’associazione Meta Parma lancia l’allarme

“I lupi sono cani selvatici, permettere ai cacciatori di poter uccidere anche i cani è una pagina nerissima della storia italiana. I lupi sono animali protetti, come gli orsi, e sono fondamentali per l’equilibrio della fauna selvatica e quindi anche per la nostra stessa esistenza. Sono stati già perseguitati in passato portandoli quasi all’estinzione, e ora vorrebbero commettere di nuovo questo scempio. Permettere l’uccisione dei lupi significa spezzare il patto di amicizia con il cane, tradendo anche il miglior amico dell’uomo. Dovremmo evolverci, migliorarci, invece di tornare ai tempi del medioevo. I lupi sono animali riservati e schivi, non attaccano mai l’essere umano, ma dicono di volerli uccidere per tutelare gli allevamenti, cioè per poter imprigionare e uccidere altri animali. Il destino degli animali degli allevamenti è il mattatoio, una cosa atroce che gli esseri umani potrebbero benissimo evitare scegliendo un’alimentazione vegetale oppure la carne coltivata. Vogliono impedire agli orsi di essere orsi, ai lupi di essere lupi, per continuare a mandare animali al mattatoio. Siamo davanti a un bivio, oggi più che mai è importante che la cittadinanza rifletta seriamente su queste tematiche. Oggi non possiamo neanche più festeggiare la giornata mondiale del cane, e questo dovrebbe farci riflettere tutti. Intanto continuano i favori della politica nei confronti della lobby della carne e della caccia: i cacciatori potranno uccidere gli animali utilizzando fucili, coltelli, e anche arco e frecce. E lo ripetiamo, neanche i cani sono più al sicuro.”