L’evento è promosso dall’Unione dei Comuni “I Nuraghi di Monte Idda e Fanaris” (di cui fanno parte Decimoputzu, Siliqua, Vallermosa e Villaspeciosa) e si configura come occasione per i piccoli centri del territorio di mettersi in mostra, facendo rivivere saperi, tradizioni, antichi mestieri e arte

Anche quest’anno il Festival Vivere la Terra si presenta con un programma ricco d’iniziative e di novità. “L’idea alla base dell’evento – sottolinea Francesco Spiga, primo cittadino di Vallermosa e Presidente dell’Unione dei Comuni – è comunicare a turisti, visitatori e abitanti, i valori della nostra tradizione con un format diverso e più giovanile”.

Un taglio moderno, e la voglia di vivere con orgoglio la quotidianità del territorio dei Nuraghi di Monte Idda e Fanaris, che traspare forte nell’organizzazione di iniziative artistiche: “In questi tre anni il Festival Vivere la Terra – sottolinea Spiga – ha contribuito ad animare, a migliorare e a rendere più belli i nostri paesi.

A Vallermosa, Siliqua, Villaspeciosa, Decimoputzu, vogliamo continuare a vivere la terra e tramandare le nostre tradizioni. Vogliamo farlo con un piglio moderno e proiettato al futuro.

Il raggiungimento di tale obiettivo è stato possibile anche grazie alla realizzazione di una serie di murales. Opere che portano la firma di alcuni dei nomi più noti e celebri del panorama artistico regionale.

A Vallermosa, in via santa Maria, proprio in queste ore ne sta prendendo forma e colore uno nuovo, realizzato da Agnes Zimmermann e Luca Cocco. L’opera, dedicata e ispirata alla tradizione del luogo, e più in particolare al culto di Santa Maria, sarà ufficialmente inaugurata giovedì 7 settembre“.

Gli appuntamenti

L’edizione 2023 ha preso il via domenica 30 luglio a Vallermosa, in Piazza San Lucifero, con l’evento Pippius in Pratz’e Cresia e si concluderà domenica 1° ottobre a Villaspeciosa.

Il programma che si articolerà in questo arco temporale sarà ripartito come segue:

Vallermosa (sabato 5 agosto e giovedì 7 settembre);

(sabato 5 agosto e giovedì 7 settembre); Decimoputzu (venerdì 11 agosto e mercoledì 13 settembre);

(venerdì 11 agosto e mercoledì 13 settembre); Siliqua (venerdì 1° settembre, sabato 2 settembre e domenica 3 settembre);

(venerdì 1° settembre, sabato 2 settembre e domenica 3 settembre); Villaspeciosa (sabato 30 settembre, domenica 1° ottobre).

Sabato 5 agosto: il programma completo

Esposizione prodotti enogastronomici e artigianali del territorio

prodotti enogastronomici e artigianali del territorio Degustazione di prodotti tipici locali a cura delle Associazioni locali

di prodotti tipici locali a cura delle Associazioni locali Concerto di musica classica con Luca Micheletto (chitarra) presso Casa Zusa a partire dalle 21.30 . Ingresso libero

con Luca Micheletto (chitarra) presso Casa Zusa a partire dalle . Ingresso libero Concerto di musica classica con Lucia Piastrelloni (violino) e Luca Micheletto (chitarra) presso Casa Zusa a partire dalle 22.15. Ingresso libero

