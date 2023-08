Domani Gavino Murgia Trio, Silvia Corda con “Clairvoyance” e Andrea Grossi Blend 3 con Beatrice Arrigoni sul palco a Sant’Anna Arresi

Domani, 31 agosto, Gavino Murgia Trio, Silvia Corda con “Clairvoyance” e Andrea Grossi Blend 3 con Beatrice Arrigoni sul palco a Sant’Anna Arresi per il festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”

Domani, 31 agosto, terza tappa per il viaggio musicale della trentottesima edizione del festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz“, in corso a Sant’Anna Arresi fino al 2 settembre per l’organizzazione dell’Associazione Culturale Punta Giara, sotto l’ insegna “Tra Musica e Musica – (B-side)”, volta all’autenticità e l’originalità del “B-side” a cui si ispira il ricco e eterogeneo cartellone.

QUI il Programma completo

La musica inizia come sempre alle 21 in Piazza del Nuraghe, con un concerto targato We Insist! Records; etichetta discografica indipendente che collabora da anni con il festival, e alla quale, in questa edizione, sono affidati tutti i concerti di apertura di piazza del Nuraghe.

Aprono questa terza serata Andrea Grossi Blend 3 & Beatice Arrigoni.

Andrea Grossi Blend 3 & Beatice Arrigoni

Il quartetto trova la sua personale dimensione all’interno di un mondo sonoro generato dalla fusione delle tradizioni europee del ‘900, partendo dalla musica improvvisata e dal jazz europeo, passando per la musica contemporanea fino ad arrivare a echi di rock progressivo, noise ed ambient. La formazione ha suonato in varie rassegne, festival e club italiani tra cui Ground Music Festival, ParmaJazz Frontiere Festival, Roccella Jazz Festival.

Sul palco insieme ad Andrea Grossi (contrabbasso, composizioni) e Beatrice Arrigoni (voce), Manuel Caliumi (sax contralto) e Michele Bonifati (chitarra elettrica).

Clairvoyance

Secondo set alle 21,30 con Clairvoyance, trio guidato da Silvia Corda (piano, toy-piano), con Adriano Orrù (contrabbasso) e Gianni Mimmo (sax soprano).

Articolata come una complessa partitura e suonata con un alto grado di libertà, –

senza parsimonia di emozione, – questa è un’esibizione che mira a sciogliere la tensione con improvvisi cambi di prospettiva dati dalla capacità dei musicisti di usare gli strumenti in modi inconsueti; ricavando suoni inediti e timbri inattesi, che contribuiscono a creare un sound acustico intenso e limpido.

Gavino Murgia, Luciano Biondini e Patrice Heral

Chiusura di serata alle 22 con Gavino Murgia (sax soprano, alto, baritono, voce, launeddas), Luciano Biondini e Patrice Heral (batteria, percussioni); che portano in scena “L’Ultima Mattanza”:

opera consegnata alle tracce dell’ omonimo album nel 2014 (Quinton Records), ispirata alle vicende e alle suggestioni delle tonnare di Carloforte e al rischio della fine definitiva di questa tradizione.

Murgia è da sempre molto legato alla storia e alla cultura della Sardegna; questo progetto è un commento decisivo sul mare violato, abusato e ingannato, e sulla fine di una storia millenaria. Un trio d’eccezione, con sonorità particolari, di grande qualità tecnica e di alta temperatura emotiva.

La mostra “Note a Margine” di Luciano Rossetti

Per tutta la durata del festival sarà, inoltre, visitabile la mostra “Note a Margine” di Luciano Rossetti, fotografo bergamasco classe 59.

Fin dalla fine degli anni settanta Rossetti ha iniziato a creare opere che gravitavano intorno al mondo del jazz; arrivando a vincere nel 2021 con il premio “BEST PHOTO OF THE YEAR AWARD”, conferitogli dalla JJA (Jazz Journalists Association), l’Associazione giornalisti e critici americani di Jazz, e la nomination alla carriera.

Le fotografie che compongono l’esposizione “Note a Margine” sono quindi immagini di situazioni che di solito il pubblico non vede; che vanno oltre gli stereotipi per indagare l’animo umano dei soggetti immortalati senza dare importanza all’esteriorità.

Biglietti e abbonamenti

Per le 5 serate del festival Ai confini tra Sardegna e Jazz – “Tra Musica e Musica (B- Side)” in Piazza del Nuraghe a Sant’ Anna Arresi, dal 29 agosto al 2 settembre:

15 euro il biglietto intero per ogni singola serata , 12 euro il ridotto (over 65 – under 14)

il biglietto intero , (over 65 – under 14) 50 euro è il prezzo dell’abbonamento intero alle cinque serate, 35 euro l’abbonamento ridotto(over 65 – under 14)

Le prevendite dei biglietti del festival sono acquistabili sul Circuito Box Office.

Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz”

Il trentottesimo Festival “Ai Confini tra Sardegna e Jazz” è organizzato dall’ Associazione culturale Punta Giara con il contributo di: MIC – Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna ( Presidenza del Consiglio Regionale della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio), della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, della Fondazione di Sardegna, dei Comuni di Sant’Anna Arresi , Carbonia, Masainas, Nuxis, Piscinas, Santadi, Teulada, Tratalias; dell’ Unione dei Comuni del Sulcis, dell’ Associazione BES, CARAS, Cantina Mesa, Cantina di Santadi, in collaborazione con Sogaer – Cagliari Airport, Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina, Anspi Sant’Anna Arresi, Proloco di Carbonia, Proloco di Piscinas, Teulada Turismo, Tratalias Borgo Medievale, Consorzio Sistema Museale Sardegna, il Bao Ground Music Festival, la We Insist!Records, Europe Jazz Network, Rai Radio 3, Sardinia Coast To Coast Festival.

Ai Confini tra Sardegna e Jazz fa parte dell’ Associazione I-Jazz , e del Sardinia Jazz Network.

Il presente programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore, che vi saranno puntualmente comunicate.

